«Вас волнует?»: Кудрявцева жестко ответила на вопрос о ребенке

Несколько дней назад звезда отправилась вместе с матерью в Оман. Телеведущая постоянно делится с поклонниками фотографиями и видеозаписями с отпуска. Многие пользователи заметили, что Лера Кудряцева уехала отдыхать в другую страну без пятимесячной дочери, и стали интересоваться, где сейчас находится ее ребенок. "Нас волнует, где ваша дочка?!", "Скажите, где и с кем у вас дочка?", – спрашивали подписчики.

Судя по всему, такое внимание сильно разозлило актрису, и она решила ответить им в жесткой форме. "Вас почему это волнует?", – написала она. Напоследок звезда посоветовала всем недовольным пользователям "быть с ней аккуратнее". Многие поклонники поддержали ее и назвали возмущенных комментаторов "завистниками": "Кто вам дает право устраивать допрос?", "Публичность всегда вызывает зависть у людей, которые о ней мечтают".