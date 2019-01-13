«Невозможно терпеть»: Началова рассказала о страшных последствиях болезни

Певица узнала о своем диагнозе еще восемь лет назад, но долгое время не могла решиться на поход к врачу. Когда ее стали мучить непрекращающиеся боли в суставах, то она наконец обратилась за помощью к медикам. Юлия Началовапризнается, что ей пришлось пройти длительный курс восстановления, прежде чем вернуться к работе. Сейчас она научилась самостоятельно подбирать себе лекарства и может чаще появляться на публике.

"Я столкнулась с этим лет восемь назад, но откладывала лечение на потом. Сама виновата, что дотянула до такого периода, что уже стало невозможно терпеть. У меня мигрирующая подагра: где захотела, там и проявилась. Колени, плечи, бедра, мелкие суставы, руки. Боль такая, что я не могу описать, даже зубная боль отдыхает по сравнению с этим. Я лечилась в разных странах", – передает ее слова StarHit .

Огромную поддержку звезде оказывает дочь Вера. Девочка уже с ранних лет проявляет интерес к творчеству: она умеет рисовать и играть на музыкальных инструментах. В будущем дочь певицы мечтает поступить на театральный факультет. "Она многое понимает, у ребенка сформировались правильные ценности и ориентиры в жизни. Наверное, благодаря тому, что я ей показывала, как живут ее сверстники в детдомах, и она с ранних лет знала, что не у всех людей все так шикарно, как у нее", – делится Юлия Началова.