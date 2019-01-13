Настя Каменских взорвала Cеть сексуальным фото в купальнике
13 января 2019, 11:55
Певица поделилась новым фото с отдыха в теплых краях.
Пока одна часть поклонников обсуждает то, что Настя Каменских отправилась на отдых в компании с Потапом, роман с которым она до сих пор официально не подтверждает, другая - восхищается роскошными формами певицы, которые она демонстрирует практически на каждом фото в купальнике. Казалось бы, за последние несколько дней Настя неоднократно постила фото в бикини, но новый снимок опять-таки вызвал у поклонников бурную реакцию.
Еще бы! На новой фотографии, которая появилась в личном микроблоге Каменских, она позирует в белоснежном купальнике и выглядит очень соблазнительно.
Правда, по мнению некоторых подписчиков, Настя заметно поправилась и ее фигура уже не так идеальна, как была раньше.
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