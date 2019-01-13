Настя Каменских взорвала Cеть сексуальным фото в купальнике

Пока одна часть поклонников обсуждает то, что Настя Каменских отправилась на отдых в компании с Потапом, роман с которым она до сих пор официально не подтверждает, другая - восхищается роскошными формами певицы, которые она демонстрирует практически на каждом фото в купальнике. Казалось бы, за последние несколько дней Настя неоднократно постила фото в бикини, но новый снимок опять-таки вызвал у поклонников бурную реакцию.