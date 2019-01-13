Вс, 13.01.2019
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Настя Каменских взорвала Cеть сексуальным фото в купальнике
Какие формы!

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Настя Каменских

ФОТО: Instagram

Певица поделилась новым фото с отдыха в теплых краях.

Пока одна часть поклонников обсуждает то, что Настя Каменских отправилась на отдых в компании с Потапом, роман с которым она до сих пор официально не подтверждает, другая - восхищается роскошными формами певицы, которые она демонстрирует практически на каждом фото в купальнике. Казалось бы, за последние несколько дней Настя неоднократно постила фото в бикини, но новый снимок опять-таки вызвал у поклонников бурную реакцию.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Еще бы! На новой фотографии, которая появилась в личном микроблоге Каменских, она позирует в белоснежном купальнике и выглядит очень соблазнительно.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) on

Правда, по мнению некоторых подписчиков, Настя заметно поправилась и ее фигура уже не так идеальна, как была раньше.  

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