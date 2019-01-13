В полупрозрачном: очень откровенный образ Эмили Ратаковски на красной дорожке

Эмили Ратаковски, на днях впечатлившая своих подписчиков в Instagram снимком в красном крошечном бикини, едва прикрывавшем ее прелести, вышла в свет в более сдержанном, но все равно довольно откровенном наряде.

ФОТО: Xavier Collin/Image Press Agency / Xavier Collin/Image Press Agency

Всемирно известная модель и активистка стала гостьей вечера The Art Of Elysium, прошедшего в Лос-Анджелесе. Куда надела длинное вечернее платье с высоким разрезом, плиссированной юбкой и накидкой от бренда Dundas. Все бы ничего, но наряд был очень прозрачным и местами совсем не скрывал тела Эмили.

ФОТО: Tony Michaels/ROT/Capital Pictures / TM/ROT/Capital Pictures

Хотя, в принципе, 27-летней модели есть чем похвастаться. Да и поклонников ее уже особо ничем и не удивишь, поскольку звезда постоянно радует их новыми провокационными снимками.