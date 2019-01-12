Преимущества и недостатки брака с каждым из знаков Зодиака

Овен (21 марта-19 апреля)

Если вы собираетесь обменяться кольцами с Овном, то будьте готовы к бесконечно веселому и бодрому браку. Представители этого знака Зодиака всегда отличались своей жизнерадостностью и страстью. Но будьте осторожны, так как некоторые из них задают либо слишком высокий темп, который выдержит не каждый, либо они начнут проявлять эгоизм и свою властную хватку, разрушая все чувства.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Неужели это тот самый мужчина, с которым можно стать счастливой? Он добрый и работящий, а еще ему не нужны посиделки в баре с друзьями. Да, он может любить роскошь. Но во всем остальном – это идеальный партнер для спокойной жизни. Но не станет ли вам скучно с ним? Потому что Телец требователен и к супруге, от которой будет ожидать аналогичных действий и трудолюбия. А развлечения и страсть – это не его качества.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Близнецы очень социально активны. Им нужно постоянно общаться. А все потому, что они обладают развитым интеллектом, хорошим чувством юмора, а окружающие от него без ума. Но вот только он сам не слишком-то и сильно будет слушать остальных. Более того, это те люди, которым нужно разнообразие. И это касается всего, даже партнеров.

Рак (21 июня — 22 июля)

Раки – это семейные люди, которые чтят своих родителей и умеют проявлять настоящую нежность. Мать каждого представителя этого знака Зодиака будет являться для него идеалом. Поэтому, Рак будет сравнивать своего партнера с ней. Он захочет, чтобы его любили точно так же, как и она»

Лев (23 июля — 22 августа)

Со Львами не соскучишься, это уж точно! Они всегда наполнены энергией, им легко дается общение с людьми, а на любой вечеринке он будет душой компании. Но, если же что-то пойдет не по их плану, то Львы приходят в бешенство. Такой человек может наделать глупостей в порыве эмоций. Поэтому их партнерам нужно всегда быть начеку.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Дева – идеальный партнер, если вы давно ищете финансовую стабильность. Удивительным образом этот человек может исправить любую ситуацию за счет своей преданности, концентрации и любви к своей деятельности. Тем не менее, в повседневной жизни ему очень не нравится рутина, а отсутствие порядка вызовет у него сильный упадок сил и потерю уверенности. Но это крайний случай.

Весы (23 сентября — 22 октября)