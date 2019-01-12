Преимущества и недостатки брака с каждым из знаков Зодиака

Брак – это крайне важное событие в жизни каждого человека. Он может предопределить вашу дальнейшую судьбу и сделать вас либо счастливым, либо полностью разрушить все мечты, пишет Cluber.
Овен (21 марта-19 апреля)
Если вы собираетесь обменяться кольцами с Овном, то будьте готовы к бесконечно веселому и бодрому браку. Представители этого знака Зодиака всегда отличались своей жизнерадостностью и страстью. Но будьте осторожны, так как некоторые из них задают либо слишком высокий темп, который выдержит не каждый, либо они начнут проявлять эгоизм и свою властную хватку, разрушая все чувства.
Телец (20 апреля — 20 мая)
Неужели это тот самый мужчина, с которым можно стать счастливой? Он добрый и работящий, а еще ему не нужны посиделки в баре с друзьями. Да, он может любить роскошь. Но во всем остальном – это идеальный партнер для спокойной жизни. Но не станет ли вам скучно с ним? Потому что Телец требователен и к супруге, от которой будет ожидать аналогичных действий и трудолюбия. А развлечения и страсть – это не его качества.
Близнецы (21 мая — 20 июня)
Близнецы очень социально активны. Им нужно постоянно общаться. А все потому, что они обладают развитым интеллектом, хорошим чувством юмора, а окружающие от него без ума. Но вот только он сам не слишком-то и сильно будет слушать остальных. Более того, это те люди, которым нужно разнообразие. И это касается всего, даже партнеров.
Рак (21 июня — 22 июля)
Раки – это семейные люди, которые чтят своих родителей и умеют проявлять настоящую нежность. Мать каждого представителя этого знака Зодиака будет являться для него идеалом. Поэтому, Рак будет сравнивать своего партнера с ней. Он захочет, чтобы его любили точно так же, как и она»
Лев (23 июля — 22 августа)
Со Львами не соскучишься, это уж точно! Они всегда наполнены энергией, им легко дается общение с людьми, а на любой вечеринке он будет душой компании. Но, если же что-то пойдет не по их плану, то Львы приходят в бешенство. Такой человек может наделать глупостей в порыве эмоций. Поэтому их партнерам нужно всегда быть начеку.
Дева (23 августа — 22 сентября)
Дева – идеальный партнер, если вы давно ищете финансовую стабильность. Удивительным образом этот человек может исправить любую ситуацию за счет своей преданности, концентрации и любви к своей деятельности. Тем не менее, в повседневной жизни ему очень не нравится рутина, а отсутствие порядка вызовет у него сильный упадок сил и потерю уверенности. Но это крайний случай.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Представители этого знака Зодиака отлично проявляют себя в общении с другими людьми. Весы могут с легкостью перенастраивать себя на романтический лад и радовать своего партнера неожиданными сюрпризами. Однако, Весы далеко не всегда останавливаются на своем выборе. Они давно считаются, как сердцееды, внимание которых нужно постоянно завоевывать, выдерживая конкуренцию других претендентов. Что самое интересное, Весы могут и не подозревать о наличии поклонниц, потому что они и так нравятся всем и им кажется, что это нормально.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Скорпионы хорошо известны своей страстной натурой, которой не чужда прямота и верность. Об их удивительных способностях в постели вы наверняка тоже слышали! Но все не может быть настолько хорошо. Скорпионы часто хранят несколько скелетов в шкафу, а их необдуманные слова могут ранить вас очень глубоко.
Стрелец (22 ноября-21 декабря)
Со Стрельцами вы узнаете, что такое настоящие путешествия! Их жажда приключений не сравнится ни с чем другим. Это умные люди, которые не дадут вам заскучать. Но это качество порождает существенный минус: они не терпят возражений, а ссоры могут и вовсе сделать из них крайне бестактных личностей.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Козероги трудолюбивы и они всегда нацелены на достижение успеха. Это отличные качества, которые важны для счастливой семейной жизни. Но их упрямство может довести даже самого спокойного человека до точки. Вам будет тяжело в некоторых ситуациях с ним, потому как ему нужно давать личное пространство для уединения.
Водолей (20 января-18 февраля)
Водолеи всегда молоды в своем сердце. Им нравится проводить время за своим хобби, а также им не чужда романтика. Они всегда открыты для чего-то нового и не боятся экспериментов как в делах, так и в постели. Но их верность все равно остается под вопросом. Более того, они могут периодически устраивать скандалы, чтобы вы не расслаблялись.
Рыбы (19 февраля-20 марта)
Кто может быть милее и романтичнее, чем Рыбы? Они умеют слушать своего партнера и всегда будут проявлять страсть к нему. Но не обманывайтесь их поведением. В один прекрасный момент, они Рыбы могут измениться и действовать исключительно в своих интересах. Да и переменчивость в настроении – это их главный минус.