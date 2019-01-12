Коридор затмений в январе 2019 года: чем грозят эти опасные дни

Советы Павла Глобы

Для каждого человека в отдельности затмения несут зачастую необратимые последствия. Они не всегда негативны и опасны, но направлены в будущее. Их след тянется порой все восемнадцать лет (периодичность повторения последовательности затмений). Ближайшую неделю после уже прошедшего затмения 6 января стоит сохранять осторожность и следовать советам астролога.

Павел Глоба отмечает, что повышенная активность на неделе с 7 по 13 января повысит риск встречи с негативными изменениями или, наоборот, благоволением Вселенной.

Это событие прошло под эгидой Козерога и Сатурна, покровительствующих целеустремленным людям, обладающим самодостаточными взглядами на жизнь и все ее аспекты. Им после 6 января можно будет расправить крылья, а также рассчитывать на удачу во всех сферах жизни.

Тем, кто привык самостоятельно и упорно идти к своим целям, тоже можно будет продолжать действовать в том же духе. А вот людям без цели и определенных жизненных позиций стоит быть осторожнее во всем. Именно им частичное солнечное затмение и устроит истинную проверку на прочность. Для них отголоски проблем могут наблюдаться очень долго - как минимум до февраля.

После 6 января в течение нескольких дней лучше не отступать от принятых планов в любви, работе и других делах. Нужно идти до конца, не потворствуя страхам и неуверенности.

Козероги, Водолеи и Весы будут реагировать на первое затмение 2019 года очень остро, потому что Сатурн является их покровителем. Астролог отмечает, что для них это событие может быть очень положительным. Люди противоположных знаков Зодиака, таких как Овен, Рак и Лев, могут встретить на своем жизненном пути проблемы.

Полное лунное затмение 21 января пройдет в знаке Льва. Оно будет связано с яркими и харизматичными людьми, которым предстоит доказать и показать себе и окружающим свою силу. Это событие связано с циклами здоровья, поэтому

физические упражнения лучше немного ограничить. Необходимо беречь сердце и не тратить силы понапрасну. Стрессы и перенапряжения будут очень опасными.

Когда Луна находится в тени Земли, люди становятся очень нервными, конфликтными, чувствительными. Проблемы могут восприниматься очень болезненно. Обострит всё это сильное приближение Луны к Земле. Она будет находиться практически в ближайшей точке своей орбиты. Это заставит многих из нас стать более агрессивными по отношению к окружающим.

Павел Глоба отмечает, что за всем этим нужно следить не только в день затмения, но и за день-два до и в течение недели после этого астрономического события.

Контролируйте эмоции и не совершайте необдуманных поступков, потому что 21 января и в ближайшие дни до и после него человек может вам не простить обиды.

Возможны разрывы отношений, ссоры. Лучше провести это время в спокойствии, не провоцируя никого на конфликт.

На второе затмение болезненно реагировать будут Раки и Львы. Эти люди под влиянием эмоций могут совершить множество ошибок. Козероги, Водолеи, Овны, Тельцы, Весы и Скорпионы могут пострадать от конфликтов, вызовов и провокаций со стороны окружающих.