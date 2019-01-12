Коридор затмений в январе 2019 года: чем грозят эти опасные дни
2019 год начался с коридора затмений. Это говорит о том, что январь будет богат на опасности и неприятности, вызванные нестабильной энергетикой Луны и Солнца.
Коридор затмений привнесет свою лепту в нашу жизнь. Астрологи рекомендуют отказаться от планирования, а дела, требующие особой инициативы и безупречной организации, отложить на более благоприятный период.
Коридор затмений в 2019 году открылся частичным солнечным затмением 6 января, в Новолуние, а закроется затмением лунного диска в Полнолуние, 21 января. А значит, в январе возможны неожиданные события, непредсказуемые неприятности и перемены.
Особенности коридора затмений
Это астрологическое событие в январе 2019 года совпадет с периодом роста лунного диска. Астрологи утверждают, что это время начала всего, что будет важно сделать и достичь в течение года. Солнце и Луна проявят наши слабости, укажут на болевые точки, поэтому так важно будет проявить крепость духа, преодолеть пороки и слабости, временно забыть об эгоцентризме и начать делать то, что обещали себе в прошлом году.
Специалисты dailyhoro.ru рекомендуют в период с 6 по 21 января переключить внимание с негатива на что-то более позитивное, например, на раскрытие талантов, реализацию потенциала, самосовершенствование. От того, как пройдет январский коридор затмений, зависит весь 2019 год: либо он станет для вас началом новой жизни, либо вернет вас к прежним проблемам.
Солнечное затмение 6 января
Частичное затмение Солнца прошло под эгидой Козерога, что вряд ли можно назвать удачным фактором. 6 января люди оказались под влиянием действительно сильного потока космической энергетики, воздействие которого продлится до конца января.
Астрологи сообщают, что коридор затмений всегда вызывает судьбоносные моменты в жизни каждого человека, которые будут влиять на него в течение года, а то и нескольких лет. Именно поэтому
во время коридора затмений рекомендуется действовать осторожнее, не принимать опрометчивые решения, взвешивать риски и не позволять эмоциям брать верх над разумом.
Лунное затмение 21 января
Лунное затмение, которое пройдет в Полнолуние, закроет коридор затмений. Активность ночного светила будет усилена влиянием Льва и квадратурой с Ураном. Все это окажет мощное влияние на людей, подведет итоги определенных событий и подарит возможность взглянуть на ситуацию под другим углом.
Также затмение лунного диска во Льве поможет выполнить следующее:
- отказаться от негативных программ и старых схем;
- начать новую жизнь;
- перейти к новому витку развития в работе, обучении или личной жизни;
- разорвать энергетические привязки;
- найти новые способы самовыражения;
- отказаться от комплексов и страхов, сдерживающих нас;
- обрести уверенность в своих силах.
Коридор затмений в январе продлится 15 календарных дней. Поскольку он начался с частичного затмения Солнца, люди могут испытывать упадок сил, лень, апатию.
В этот период важно не поддаваться на провокационное влияние светил, а напротив - работать и делать все, что было запланировано в прошлом году.
Что особенно важно - к своим целям нужно будет идти напролом. Если поддаться сомнениям, достигнуть желаемого будет сложно.
Советы Павла Глобы
Для каждого человека в отдельности затмения несут зачастую необратимые последствия. Они не всегда негативны и опасны, но направлены в будущее. Их след тянется порой все восемнадцать лет (периодичность повторения последовательности затмений). Ближайшую неделю после уже прошедшего затмения 6 января стоит сохранять осторожность и следовать советам астролога.
Павел Глоба отмечает, что повышенная активность на неделе с 7 по 13 января повысит риск встречи с негативными изменениями или, наоборот, благоволением Вселенной.
Это событие прошло под эгидой Козерога и Сатурна, покровительствующих целеустремленным людям, обладающим самодостаточными взглядами на жизнь и все ее аспекты. Им после 6 января можно будет расправить крылья, а также рассчитывать на удачу во всех сферах жизни.
Тем, кто привык самостоятельно и упорно идти к своим целям, тоже можно будет продолжать действовать в том же духе. А вот людям без цели и определенных жизненных позиций стоит быть осторожнее во всем. Именно им частичное солнечное затмение и устроит истинную проверку на прочность. Для них отголоски проблем могут наблюдаться очень долго - как минимум до февраля.
После 6 января в течение нескольких дней лучше не отступать от принятых планов в любви, работе и других делах. Нужно идти до конца, не потворствуя страхам и неуверенности.
Козероги, Водолеи и Весы будут реагировать на первое затмение 2019 года очень остро, потому что Сатурн является их покровителем. Астролог отмечает, что для них это событие может быть очень положительным. Люди противоположных знаков Зодиака, таких как Овен, Рак и Лев, могут встретить на своем жизненном пути проблемы.
Полное лунное затмение 21 января пройдет в знаке Льва. Оно будет связано с яркими и харизматичными людьми, которым предстоит доказать и показать себе и окружающим свою силу. Это событие связано с циклами здоровья, поэтому
физические упражнения лучше немного ограничить. Необходимо беречь сердце и не тратить силы понапрасну. Стрессы и перенапряжения будут очень опасными.
Когда Луна находится в тени Земли, люди становятся очень нервными, конфликтными, чувствительными. Проблемы могут восприниматься очень болезненно. Обострит всё это сильное приближение Луны к Земле. Она будет находиться практически в ближайшей точке своей орбиты. Это заставит многих из нас стать более агрессивными по отношению к окружающим.
Павел Глоба отмечает, что за всем этим нужно следить не только в день затмения, но и за день-два до и в течение недели после этого астрономического события.
Контролируйте эмоции и не совершайте необдуманных поступков, потому что 21 января и в ближайшие дни до и после него человек может вам не простить обиды.
Возможны разрывы отношений, ссоры. Лучше провести это время в спокойствии, не провоцируя никого на конфликт.
На второе затмение болезненно реагировать будут Раки и Львы. Эти люди под влиянием эмоций могут совершить множество ошибок. Козероги, Водолеи, Овны, Тельцы, Весы и Скорпионы могут пострадать от конфликтов, вызовов и провокаций со стороны окружающих.
Старайтесь избегать отрицательного мышления и избыточного пессимизма вплоть до 13 января и в течение недели с 21 января. Негативные установки в эти дни будут намного сильнее и опаснее. Заменяйте сомнения уверенностью и осторожностью.