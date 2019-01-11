Панайтов, Киркоров или Крид? Россия ищет певца для «Евровидения»

Россия вновь отказалась от открытого национального отбора и просто назначит своего представителя. Имя артиста озвучит телеканал «Россия 1» в середине января. Тем не менее уже известен шорт-лист претендентов, список публикует портал Super.

Первым в списке значится Александр Панайотов. 34-летний певец не раз говорил, что «Евровидение» остается несбывшейся мечтой и он не раз участвовал в отборах, но россияне отдавали голоса другим. А вот недавно пользователи Сети заметили, что Панайотов обсуждает с Филиппом Киркоровым в комментариях «победу для России», а после этого Александра видели в компании друзей Киркорова, передает Life.ru.

Сам певец на вопросы о «Евровидении» отшучивается. При этом эксперты оценивают его шансы как очень средние, говорят, что он старомоден и лишен харизмы, а единственным его плюсом является стабильный профессиональный вокал.

Затрагивая Киркорова, можно добавить, что он также находится в списке претендентов и имеет все шансы на победу, поскольку находится на волне хайпа.

Следом идет уже участвовавший в конкурсе Сергей Лазарев. Издание отмечает, что два года назад его несправедливо засудили, но при этом у него прибавилось фанатов по всей Европе. Лазареву многие предрекают путь Билана, также победившего со второй попытки.

Певицу Manizha уже многие называют самым достойным вариантом для конкурса: она сама пишет музыку, имеет свой стиль и команду единомышленников. Зарубежные букмекеры после сообщений в СМИ о том, что сама певица не исключает шанса представить Россию на конкурсе, уже предрекли ей высокое место по оценкам не только телезрителей.

Портал также отмечает, что волну хайпа сможет собрать и Ольга Бузова, но эксперты не уверены в том, что у нее хватит вокала на 3–4 живые репетиции в день, а фонограмма на «Евровидении» запрещена.

Шанс представить Россию есть и у 24-летнего Егора Крида, мало того, у него еще может получиться выиграть зрительское голосование.