Галерея: эстонская секс-бомба Ану Саагим работает официанткой в кафе. Такого еще клиенты не видели!
11 января 2019, 16:48
Сегодня в Cafe Lyon в Таллинне прошла ежегодная кампания «Относись к официанту, как к звезде», клиентов в этот день обслуживали две подружки - светская львица Ану Саагим и звездный визажист Реэт Хярмат.
Клиентам досталось по заслугам! Все были весело и вежливо обслужены Ану Саагим. Пока Саагим принимала заказ, Реэт Хярмат делала женщинам маску на лицо и другие процедуры. Рабочий день у них начался примерно в 7:30 утра, ведь кафе в Виймси предлагает людям выпечку и кофе уже в столь ранний час.
Смотрите галерею!