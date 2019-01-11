Пт, 11.01.2019
Чудовищная реклама в центре Таллинна призывает эстонцев стоять отдельно от русских (ГАЛЕРЕЯ) СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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  • Галерея: эстонская секс-бомба Ану Саагим работает официанткой в кафе. Такого еще клиенты не видели!

Галерея: эстонская секс-бомба Ану Саагим работает официанткой в кафе. Такого еще клиенты не видели!

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Сегодня в Cafe Lyon в Таллинне прошла ежегодная кампания «Относись к официанту, как к звезде», клиентов в этот день обслуживали две подружки - светская львица Ану Саагим и звездный визажист Реэт Хярмат. 

Клиентам досталось по заслугам! Все были весело и вежливо обслужены Ану Саагим. Пока Саагим принимала заказ, Реэт Хярмат делала женщинам маску на лицо и другие процедуры. Рабочий день у них начался примерно в 7:30 утра, ведь кафе в Виймси предлагает людям выпечку и кофе уже в столь ранний час. 

Смотрите галерею! 

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