Обиженная невеста выгнала гостей со свадьбы, потому что они привели детей. Подписчики поддержали женщину

Одна девушка, пожелавшая остаться низвестной, поделилась необычной историей. Она попросила гостей приходить без детей, так как хотела тихую и спокойную церемонию. Невеста решила пригласить и пару, которую знала не очень близко, однако женщина была давним другом семьи, и девушка с уважением отнеслась к таким отношениям. Однако именно они приготовили для невесты неприятный сюрприз.

ФОТО: JCB Prod / PantherMedia / JCB Prod

Во всех моих приглашениях говорилось, что на этой свадьбе не должно быть детей, – поделилась девушка.

Но гостья и ее муж появились с младенцем и малышом, которому было около 3-4 лет.

Во время церемонии огорченная невеста старалась не обращать внимания на поступок пары. Оно решила, что они попросту решили не быть на основном приеме или же должны передать их кому-то, кто сможет позаботиться о них на время свадьбы, так как племянницу самой девушки и других детей, которые участвовали в церемонии, отправили домой.

Однако на мероприятии пара также была с детьми. Невеста, которая радовалась прекрасной свадьбе, не хотела усложнять конфликт и попросила организатора спросить пару о том, собирается ли кто-нибудь забрать малышей. Так как вокруг было слишком шумно, один малыш уже выглядел немного капризным и нуждался в спокойствии.

Однако гости удивились вопросу организатора и начали с ним спорить. Счастливой виновнице торжества пришлось самостоятельно вмешаться в ситуацию. “Думаю, они решили, что я пришла, чтобы спасти их, и начали рассказывать, каким грубым был организатор”. Девушка объяснила, что это было ее просьбой и что в приглашении было четко указано, что на мероприятии не должно быть детей.

Пара начала уверять, что в состоянии позаботиться о детях, и они никому не мешают. Девушка пыталась объяснить, но ничего не получалось. Более того – к ним подошел жених и еще несколько людей, после чего ситуация стала напряженной. Невеста не выдержала и попросила гостей уйти. Они тихо удалились, однако многие с интересом наблюдали за происходящим, а сама девушка смущалась и пыталась не подавать виду, что ей нехорошо.

Большинство подписчиков неожиданно поддержали девушку.

Вы сообщили об этом в приглашении и сначала вежливо попросили их. Ужасно, что день, который должен был стать лучшим в вашей жизни, был омрачен этим событием.

Нет ничего хуже, чем пары, не считающиеся с чужими желаниями. Особенно в такой важный день.

У меня есть ребенок. Когда меня приглашают на такие мероприятия, я спрашиваю, можно ли приводить его с собой.

Девушка была приятно удивлена ответами и выразила благодарность за теплую поддержку.