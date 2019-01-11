Пт, 11.01.2019
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  • На очень высоких каблуках: первый выход беременной Меган Маркл в наступившем году произвел фурор

На очень высоких каблуках: первый выход беременной Меган Маркл в наступившем году произвел фурор

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Megan, Duchess of Sussex

ФОТО: Mark Thomas / ZUMAPRESS.com

Герцогиня появилась на публике, которая ее очень ждала, пишет Сегодня.

Меган Маркл, которую последний раз мы видели на рождественской службе еще в конце декабря, совершила свой первый выход в наступившем году. И такую честь заслужило благотворительное сообщество под названием Smart Works, помогающее женщинам, патроном которого стала герцогиня Сассекская.

По такому случаю Меган надела скромное черное облегающее платье бюджетного бренда Hatch, поверх которого набросила чуть более роскошное бежевое пальто от Oscar de la Renta.

ФОТО: Pool / ZUMAPRESS.com

Примечательно, что несмотря на беременность, герцогиня также надела черно-белые туфли-лодочки с анималистичным принтом на довольно высоком каблуке.

ФОТО: Ray Tang / ZUMAPRESS.com

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