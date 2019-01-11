Бузова показала свой настоящий размер груди, но подписчики не оценили ее порыв

32-летняя ведущая "Дома-2" решила отдохнуть от концертной деятельности и улетела на Мальдивы.
Как и многие знаменитости, Ольга Бузова взяла отпуск после тяжёлого графика в новогодние праздники. Вместе с младшей сестрой ведущая "Дома-2" улетела на Мальдивы, откуда постоянно выкладывает в "Инстаграм" солнечные фотографии. Однако не все снимки пришлись подписчикам по душе.
Звезда опубликовала фотографию в купальнике, которая удивила поклонников. На снимке Бузова стоит в черном бикини, при этом, по мнению большинства, у неё полностью отсутствует грудь.
Сама Бузова в подписи под фото призналась, что ей лень заниматься спортом на отдыхе, поэтому свободное время она посвятит полному расслаблению. Впрочем, подписчики посоветовали ей больше есть, а не мучить себя физическими нагрузками.