Пт, 11.01.2019
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  • Бузова показала свой настоящий размер груди, но подписчики не оценили ее порыв

Бузова показала свой настоящий размер груди, но подписчики не оценили ее порыв

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Ольга Бузова

ФОТО: Instagram

32-летняя ведущая "Дома-2" решила отдохнуть от концертной деятельности и улетела на Мальдивы.

Как и многие знаменитости, Ольга Бузова взяла отпуск после тяжёлого графика в новогодние праздники. Вместе с младшей сестрой ведущая "Дома-2" улетела на Мальдивы, откуда постоянно выкладывает в "Инстаграм" солнечные фотографии. Однако не все снимки пришлись подписчикам по душе.

Звезда опубликовала фотографию в купальнике, которая удивила поклонников. На снимке Бузова стоит в черном бикини, при этом, по мнению большинства, у неё полностью отсутствует грудь.

Сама Бузова в подписи под фото призналась, что ей лень заниматься спортом на отдыхе, поэтому свободное время она посвятит полному расслаблению. Впрочем, подписчики посоветовали ей больше есть, а не мучить себя физическими нагрузками.

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