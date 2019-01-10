«В 50 лет я не могу любить 50-летнюю женщину»
Известный французский писатель Ян Муакс попал в международный скандал. Он дал, казалось бы, безобидное интервью женскому изданию Marie Claire. Но некоторые его слова общественность восприняла серьезно. Автор многочисленных книг заявил, что женщины за 50 - слишком старые для него. К слову, самому Яну тоже 50 лет.
«Я предпочитаю тела молодых женщин. Точка. Тело 25-летней женщины – невероятное. А вот в теле 50-летней женщины ничего невероятного нет», - считает писатель, пишет Fabiosa.ru.
Также Ян сказал, что предпочитает встречаться с азиатками: кореянками, японками, китаянками. Такие слова влиятельного человека невероятно возмутили женщин не только во Франции, но и во всем мире.
Многие дамы за 50 начали выкладывать свои фото. Одни демонстрировали упругие ягодицы, другие - фигуру.
Некоторые пользователи соцсетей вспоминали звезд в возрасте, которые дадут фору молодым.