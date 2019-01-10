Чт, 10.01.2019
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  • Градация алкоголя по степени вредности: вот он - самый опасный для организма

Градация алкоголя по степени вредности: вот он - самый опасный для организма

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Алкоголь. Иллюстративное фото.

ФОТО: Wavebreakmedia ltd / PantherMedia / Wavebreakmedia ltd

Мы расставили твои любимые напитки в порядке увеличения их вредоносности, пишет Menscult.ua

Ром

Он почти полезен благодаря содержанию калия, фосфора и цинка. Даже странно, что у пиратов была такая смертность.

Текила

В агаве содержатся полисахариды фруктаны, которые могут регулировать кислотность желудка и помогать при язвенных колитах. И все же текила очень крепка.

Водка

Непатриотичное третье место. Она снимает отек легкого, ее можно пить при язве, но, увы, водка сверхкалорийна и привыкание к ней развивается быстро.

Виски

Несмотря на наличие эллаговой кислоты (мощный противо­опухолевый антиоксидант), виски в нашем топе не лидирует. Причина — обилие сивушных масел.

Коньяк

Из-за ядреного коктейля спиртовых фракций коньяк в больших дозах почти ядовит для нервной системы. Хотя он же расширяет сосуды.

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