Градация алкоголя по степени вредности: вот он - самый опасный для организма

Мы расставили твои любимые напитки в порядке увеличения их вредоносности, пишет Menscult.ua.
Ром
Он почти полезен благодаря содержанию калия, фосфора и цинка. Даже странно, что у пиратов была такая смертность.
Текила
В агаве содержатся полисахариды фруктаны, которые могут регулировать кислотность желудка и помогать при язвенных колитах. И все же текила очень крепка.
Водка
Непатриотичное третье место. Она снимает отек легкого, ее можно пить при язве, но, увы, водка сверхкалорийна и привыкание к ней развивается быстро.
Виски
Несмотря на наличие эллаговой кислоты (мощный противоопухолевый антиоксидант), виски в нашем топе не лидирует. Причина — обилие сивушных масел.
Коньяк
Из-за ядреного коктейля спиртовых фракций коньяк в больших дозах почти ядовит для нервной системы. Хотя он же расширяет сосуды.