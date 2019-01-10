Путевку в финал музыкального шоу «BRAVO!» выиграла 16-летняя таллиннка Наталья Заугарова
10 января 2019, 17:01
В воскресенье, 6 января, на телеканале ETV+ вышел в эфир первый эпизод второго сезона музыкального шоу «BRAVO!». На кастингах в Таллинне, Риге и Вильнюсе определились первые три финалиста.
Первую путевку в финал выиграла 16-летняя таллиннка Наталья Заугарова, которая пробовала свои силы и в первом сезоне музыкального шоу. Финалисткой латвийского отбора стала 15-летняя Габриэла Бабаян, а литовского - 11-летняя уроженка Вильнюса Дарья Старук, пишет Rus.err.ee.
Победитель телешоу получит звание лучшего молодого вокалиста стран Балтии.