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  • Путевку в финал музыкального шоу «BRAVO!» выиграла 16-летняя таллиннка Наталья Заугарова

Путевку в финал музыкального шоу «BRAVO!» выиграла 16-летняя таллиннка Наталья Заугарова

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Наталья Заурова

ФОТО: скриншот

В воскресенье, 6 января, на телеканале ETV+ вышел в эфир первый эпизод второго сезона музыкального шоу «BRAVO!». На кастингах в Таллинне, Риге и Вильнюсе определились первые три финалиста.

Первую путевку в финал выиграла 16-летняя таллиннка Наталья Заугарова, которая пробовала свои силы и в первом сезоне музыкального шоу. Финалисткой латвийского отбора стала 15-летняя Габриэла Бабаян, а литовского - 11-летняя уроженка Вильнюса Дарья Старук, пишет Rus.err.ee.

Победитель телешоу получит звание лучшего молодого вокалиста стран Балтии.

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