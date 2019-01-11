Не стремитесь к переменам: совет для каждого знака Зодиака на 11 января

Вероятны новые знакомства, которые станут началом близких отношений – дружеских или любовных. Будьте разборчивы и не торопитесь рассказывать о своих делах людям, чье отношение к вам хотя бы в малой степени неоднозначно.

Дева

День будет сложным, но во многих отношениях удачным. Гармония и любовь, царящие в доме, окажут благотворное влияние на все области жизни представителей данного знака. Уверенность в себе и поддержка близких позволят вам принять верные решения по ряду важных вопросов, которые окажут серьезное влияние на будущее.

Не стоит пытаться решить все проблемы сразу: тем, кто будет достаточно терпелив, жизнь сама подскажет удачный выход. Ваш энергетический потенциал очень высок, и это наилучшим образом скажется на развитии романтических отношений. Нелегко дается общение с коллегами, профессиональные разногласия становятся все более серьезными, но выход из непростого положения все же будет найден.

Весы

Весам предстоит удачный день, когда не стоит опасаться ни перепадов собственного настроения, ни неудач, вызванных стечением обстоятельств. Главное – не рисковать зря и во всем полагаться на свою интуицию: она не обманет. День благоприятен для романтических встреч, укрепления отношений с любимым человеком, интимных отношений.

Тем не менее, стоит быть осторожнее в общении с малознакомыми людьми, избегать легкомысленных увлечений – все это может стать причиной серьезных конфликтов, уладить которые будет непросто. В деловом отношении день неплох, хотя вашу активность не назовешь высокой, а энтузиазм – безграничным.

Скорпион

Жизненный потенциал представителей данного знака находится на невысоком уровне, поэтому возлагать на этот день большие надежды не стоит. Даже при благоприятном стечении обстоятельств вы не сможете должным образом проявить свои организаторские способности и профессиональные навыки. Ошибкой будет ставить перед собой серьезные задачи или пытаться достичь новых рубежей – лучше приложите усилие к тому, чтобы сохранить достигнутое положение и не допустить ошибок.

Звезды не рекомендуют менять место работы или искать источник дополнительного заработка: велика вероятность, что вы станете жертвой обмана или будете разочарованы.

Стрелец

В этот день Стрельцам следует быть очень осторожными при решении финансовых и профессиональных вопросов; стоит снизить свою деловую активность, чтобы избежать материальных потерь. Покупки вряд ли будут удачными, особенно если вы намерены руководствоваться исключительно собственным вкусом. Несмотря на проявленный вами энтузиазм, дела не заладятся с самого утра; вместо того, чтобы сосредоточиться на решении вопросов первостепенной важности, вы слишком много внимания уделите мелочам.

Возможны неприятности со здоровьем. От участия в любых рискованных предприятиях лучше воздержаться. В этот день для вас особенно важна поддержка близких, не пренебрегайте возможностью посоветоваться с теми, кто заслужил ваше доверие.

Козерог