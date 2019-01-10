Чт, 10.01.2019
Горячая штучка! Дочь рэпера Эминема показала идеальные формы в бикини СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Cмотри
  • Британия скорбит: дочь миллионера, убитую во время кругосветки, проводили в последний путь

Британия скорбит: дочь миллионера, убитую во время кругосветки, проводили в последний путь

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Девушку проводили в последний путь в ее родном городе Брентвуде. Попрощаться с 22-летней студенткой Грейс Миллан пришли не только родные и друзья, но и тысячи людей, которые не знали девушку лично, передает The Sun.

Кругосветное путешествие было большой мечтой Грейс Миллан. На окончание учебы британский миллионер решил сделать дочери подарок и оплатил поездку вокруг земного шара.

Сначала Грейс провела 1,5 месяца в Перу, а 20 ноября прилетела в Южную Зеландию. Грейс остановилась в отеле CityLife города Окленда, где и пропала накануне своего 22 дня рождения.

ФОТО: Vida Press

То, что девушка больше суток не выходит на связь очень встревожило семью путешественницы.

Тело Грейс нашли спустя два дня. Оно было спрятано в кустах возле Живописной дороги — популярного туристического маршрута. Убийца привез его туда на арендованной машине, которую затем оставил в 300 километрах от этого места.

ФОТО: Doug Sherring / AP

Вскоре полиция нашла и подозреваемого. 26-летний Джесси Кемпсон познакомился с Грейс в приложении Tinder и договорился о свидании. Полиция полагает, что, хотя знакомство было случайным, убийство он мог задумать заранее. Это связано с психическими проблемами парня. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ