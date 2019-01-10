Чт, 10.01.2019
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  • Снимите это немедленно! Телеведущую подняли на смех за жакет со смешным вырезом

Снимите это немедленно! Телеведущую подняли на смех за жакет со смешным вырезом

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ФОТО: Channel 9

Лицу новостей подобрали весьма неудачный наряд с вырезом, который взбудоражил фантазию многих.

Ведущая программы новостей привлекла внимание зрителей не своей работой, а необычным вырезом. Саманта Хитвуд выбрала для эфира австралийского канала зеленый жакет и белое платье. Но аудитория увидела в наряде девушки скрытый символ. Дело в том, что вырез жакета напоминал мужской половой орган, сообщает The Sun.

Внимательные зрители тут же выложили скриншот эфира в Сеть, после чего невозможно было остановить поток шуток. Пользователи жаловались, что теперь не смогут это развидеть, но тем не менее многие пришли на защиту бедной ведущей.

ФОТО: Channel 9

Это не первый раз, когда похожий жакет попадает в кадр. В 2016 году уже другая ведущая оказалась в неудобной ситуации.

Наверняка кто-то из студийного гардероба подумал: «Да прошло уже несколько лет, кто вообще это заметит?»

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