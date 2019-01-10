На старт! Пять знаков Зодиака, которым больше всего повезет в 2019 году

Лев (23 июля — 22 августа)

Вне зависимости от того, везет вам или нет, вы всегда делаете все возможное для того, чтобы оставаться звездой среди всех знаков зодиака. Неважно в какой ситуации вы окажитесь, вы всегда найдете способ оказаться в центре внимания, пишет Cluber.

Самое странное то, что для этого вам не приходится прикладывать особых усилий. Вам это удается естественно. 2019 не будет идеальным для вас, но благодаря своей стойкости и уверенности в себе вы сможете преодолеть любые трудности и будете пожинать плоды своего упорного труда.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Вы, вероятнее всего, больше всего любите приключения из всех знаков зодиака. Как Стрелец, вы творческая личность, мыслящая нестандартно. Вы довольно изобретательны и не любите себя в чем-либо ограничивать.

Ваше врожденное любопытство принесет вам большой успех в этом году. Ваше бесстрашие позволит вам постоянно находиться в поиске новых возможностей оставить след в этом мире.

Дева (23 августа — 22 сентября)

2018 выдался для вас несладким. Но не переживайте, в 2019 ваша удача к вам вернется. Более того, этот год будет одним из лучших в вашей жизни. Вы самореализуетесь в эмоциональном и физическом плане, а также найдете время, чтобы укрепить важные для вас отношения.

Также вы установите связь и сблизитесь с теми людьми, которые сделают вашу жизнь более ценной. Возможно вы даже встретите свою половинку в этом году. Но для этого вам нужно быть открытыми для новых возможностей на протяжении всего года.

Скорпион (23 октября — 22 ноября)

Если вы уже давно находитесь в поисках партнера для крепких и стабильных отношений, то вы будете счастливы узнать, что 2019 — это ваш год. Вам даже не придется долго ждать. Многие представители этого знака встретят свою любовь в начале года.

Либо между вами и вашим бывшим партнером заново вспыхнет страсть, либо же вы повстречаете кого-то нового. В любом случае 2019 будет для вас годом любви, которая еще очень долго не угаснет.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)