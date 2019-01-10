Чт, 10.01.2019
Ух, какая! Экс-солистка SEREBRO показала жаркие снимки СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Жизнь
  • Это работает! В какой день нужно подметать дома пол, чтобы привлечь деньги

Это работает! В какой день нужно подметать дома пол, чтобы привлечь деньги
Когда этого делать не стоит...

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Уборка. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Andrus Eesmaa / Järva Teataja

Раньше веники и метелки имели особое, сакральное значение. С помощью их силы выгоняли зло, избавлялись от неприятностей, выметали безденежье.

Существует множество заговоров на веник, которыми наши предки пользовались для привлечения в дом благополучия и богатства, пишет Zhenray.ru.

Как вымести из дома негатив, болезни и отрицательную энергию

На убывающей Луне подметите весь дом веником, весь мусор сосредоточьте у самого входа в дом, прямо у порога. Порог считается границей между двумя мирами. Соберите мусор в совок, из совка выбросите в пакет и тут же вместе с ним переступите порог своего дома со словами: «Мусор к мусору, добро к добру. Чужого зла не надо, отправляю туда, откуда пришло». Мусор вынесите на улицу вместе с веником. Домой уходите, не оглядываясь.

Как в старые времена веником удачу воровали

В старину существовал ритуал, с помощью которого воровали удачу у более богатых и успешных людей. Для этого брали веник, шли к забору дома удачливого человека и начинали мести землю у калитки, приговаривая заговор на веник: «Вашу удачу себе забираю» Собранную землю несли к себе домой и бросали в свою мусорку.

Этот мусор должен «переночевать» в доме ночку. После его можно выбрасывать. Конечно, забрать свою удачу таким способом, навряд ли возможно. Но взять немного везения без вреда для счастливого соседа вполне реально!

В какие дни подметать на привлечения денег

Если вы хотите не только убраться дома, но еще и денежку привлечь, то народная мудрость рекомендует учитывать при уборке дни недели.

  • В понедельник мести нельзя — можно деньги потерять.
  • Во вторник мести — можно денег найти. В этот день благодаря уборке можно найти прошлогодние заначки или потерянные деньги.
  • В среду уборка — торговля пойдет ловко. Подметая пол в этот день, можно привлечь удачу в бизнесе и продажах.
  • В четверг выметают безденежье. Для этого открывают все окна, чтобы пыль, энергия потерь и бедности с пола, могла выходить через окно.
  • В пятницу подметать — деньги потерять.
  • В субботу веником махать — деньги зазывать.
  • В воскресенье мести — проблем огрести. Этот день не предназначался для уборки.

Подметая пол и желая, тем самым, не только навести порядок, но и привлечь удачу, не забудьте думать о том, от чего хотите избавиться, а что притянуть. Желаем удачи и не забывайте нажимать на кнопки.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ