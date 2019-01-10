Это работает! В какой день нужно подметать дома пол, чтобы привлечь деньги
Раньше веники и метелки имели особое, сакральное значение. С помощью их силы выгоняли зло, избавлялись от неприятностей, выметали безденежье.
Существует множество заговоров на веник, которыми наши предки пользовались для привлечения в дом благополучия и богатства, пишет Zhenray.ru.
Как вымести из дома негатив, болезни и отрицательную энергию
На убывающей Луне подметите весь дом веником, весь мусор сосредоточьте у самого входа в дом, прямо у порога. Порог считается границей между двумя мирами. Соберите мусор в совок, из совка выбросите в пакет и тут же вместе с ним переступите порог своего дома со словами: «Мусор к мусору, добро к добру. Чужого зла не надо, отправляю туда, откуда пришло». Мусор вынесите на улицу вместе с веником. Домой уходите, не оглядываясь.
Как в старые времена веником удачу воровали
В старину существовал ритуал, с помощью которого воровали удачу у более богатых и успешных людей. Для этого брали веник, шли к забору дома удачливого человека и начинали мести землю у калитки, приговаривая заговор на веник: «Вашу удачу себе забираю» Собранную землю несли к себе домой и бросали в свою мусорку.
Этот мусор должен «переночевать» в доме ночку. После его можно выбрасывать. Конечно, забрать свою удачу таким способом, навряд ли возможно. Но взять немного везения без вреда для счастливого соседа вполне реально!
В какие дни подметать на привлечения денег
Если вы хотите не только убраться дома, но еще и денежку привлечь, то народная мудрость рекомендует учитывать при уборке дни недели.
- В понедельник мести нельзя — можно деньги потерять.
- Во вторник мести — можно денег найти. В этот день благодаря уборке можно найти прошлогодние заначки или потерянные деньги.
- В среду уборка — торговля пойдет ловко. Подметая пол в этот день, можно привлечь удачу в бизнесе и продажах.
- В четверг выметают безденежье. Для этого открывают все окна, чтобы пыль, энергия потерь и бедности с пола, могла выходить через окно.
- В пятницу подметать — деньги потерять.
- В субботу веником махать — деньги зазывать.
- В воскресенье мести — проблем огрести. Этот день не предназначался для уборки.
Подметая пол и желая, тем самым, не только навести порядок, но и привлечь удачу, не забудьте думать о том, от чего хотите избавиться, а что притянуть. Желаем удачи и не забывайте нажимать на кнопки.