Мамма Миа! 21-летняя Кайли Дженнер показала идеальную талию
Еще в начале декабря в сети обсуждали фото в Insta-Stories 21-летней Кайли Дженнер с 26-летним Трэвисом Скоттом со "смайлом" в виде кольца. Но после публикации, влюбленные так и не подтвердили помолвку.
А на днях Кайли решила в очередной раз подогреть слухи о тайной помолвке звездной пары. На фото Дженнер позирует в белом наряде и ненавязчиво демонстрирует кольцо на безымянном пальце левой руки.
Не остался без внимания и образ Кайли. С помощью короткого топа и спортивных объемных брюк звезда подчеркнула свою тонкую талию, а ведь меньше года назад она впервые стала матерью.
Напомним, светская львица Кайли Дженнер отличилась во многих престижных рейтингах 2018 года благодаря своему успешному бизнесу и отличному чувству стиля. Последнее она старается не только постоянно совершенствовать, но и с первых лет жизни прививать своей дочурке Сторми.