Чт, 10.01.2019
Горячая штучка! Дочь рэпера Эминема показала идеальные формы в бикини СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Фото: 36-летняя Клаудия Романи развлекается на пляже с огромным леденцом

Фото: 36-летняя Клаудия Романи развлекается на пляже с огромным леденцом

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Vida Press

36-летняя модель Клаудия Романи, которая не раз украшала обложки журналов GQ и Maxim, приняла участие в очередной пляжной фотосесии. 

Часть из получившихся фото уже попали в Сеть. Для фотосессии на одном из пляжей Майами модель выбрала крошечный бикини, состоящий из белого лифа и ярко-красных стрингов.  

ФОТО: Vida Press

Отметим, что в 2006 году по версии датского журнала FHM, Клаудия вошла в ТОП-100 самых сексуальных женщин мира. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ