Фото: 36-летняя Клаудия Романи развлекается на пляже с огромным леденцом
10 января 2019, 13:15
36-летняя модель Клаудия Романи, которая не раз украшала обложки журналов GQ и Maxim, приняла участие в очередной пляжной фотосесии.
Часть из получившихся фото уже попали в Сеть. Для фотосессии на одном из пляжей Майами модель выбрала крошечный бикини, состоящий из белого лифа и ярко-красных стрингов.
Отметим, что в 2006 году по версии датского журнала FHM, Клаудия вошла в ТОП-100 самых сексуальных женщин мира.