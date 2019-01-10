Конец эпохи: легендарный клуб Seitsmes Taevas разобрали по кускам…
10 января 2019, 12:15
Клуб «Seitsmes Taevas» в Вызу переживал тяжелые времена последние несколько лет, но запомнился завсегдатаям и веселыми вечеринками. Многие жители города связывают самые веселые дни своей молодости именно с этим местом…
Последнее фото, поступившее в редакцию портала Elu24 показало, что клуб окончательно пришел в запустение… Зал, который когда-то заполняла веселящаяся молодежь, практически полностью демонтирован – повсюду валяется строительный материал.
А ведь когда-то то же самое помещение выглядело так...