Чт, 10.01.2019
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  • Конец эпохи: легендарный клуб Seitsmes Taevas разобрали по кускам…

Конец эпохи: легендарный клуб Seitsmes Taevas разобрали по кускам…

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Võsu ööklubi Seitsmes Taevas lammutatakse maha.

ФОТО: Erakogu

Клуб «Seitsmes Taevas» в Вызу переживал тяжелые времена последние несколько лет, но запомнился завсегдатаям и веселыми вечеринками. Многие жители города связывают самые веселые дни своей молодости именно с этим местом…

ФОТО: Arvet Mägi

Последнее фото, поступившее в редакцию портала Elu24 показало, что клуб окончательно пришел в запустение… Зал, который когда-то заполняла веселящаяся молодежь, практически полностью демонтирован – повсюду валяется строительный материал.  

ФОТО: Erakogu

А ведь когда-то то же самое помещение выглядело так...

ФОТО: Seitsmes Taevas

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