Чт, 10.01.2019
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«Как манекен»: фанаты перестали узнавать изменившуюся Полину Гагарину

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Полина Гагарина.

ФОТО: Stanislav Krasilnikov / Stanislav Krasilnikov/TASS

На новой фотографии певица не похожа на саму себя, передает Eg.ru.

Полина Гагарина поделилась новым селфи – по-видимому, сделанное на съёмках нового клипа. «А мы все снимаем, но не все», - загадочно подписала певица снимок, на котором позирует в бюстье телесного цвета, создающем эффект обнаженности.

На фото артистка выглядит очень белокожей и, как отмечают поклонники, совсем не похожей на саму себя. «Как манекен», «Как живой мертвец», «Я бы вас не узнала», «Жуть, фото не очень», - раскритиковали селфи подписчики. Но самым преданным фанатам снимок понравился. Певицу сравнили с известной супермоделью («Похожа на Наташу Поли») и осыпали комплиментами ее черты лица, в особенности – высокий лоб («Сразу видно, вы большая умница»).

Одним словом, мнения о том, удачное или неудачное фото опубликовала звезда, разделились.

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