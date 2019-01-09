Бузову вырезали из эфира Первого канала

Традиционное рождественское шоу Григория Лепса состоялось 26 декабря. А Первый канал показал гала-концерт 7 января. Поклонники Ольги Бузовой, с нетерпением ожидавшие появления звезды на экране, были страшно разочарованы, пишет Dni.ru.

Свои хиты в гостях у Лепса исполнили Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Александр Панайотов, Ани Лорак, Диана Арбенина, Ольга Бузова, Дима Билан и многие другие. Сообщается, что запись концерта сократили из-за ограниченного хронометража – соответственно, некоторые номера в финальную версию не вошли.

Однако для фанатов ведущей "Дома-2" это стало слабым утешением – тем более, что подобное случается с их кумиром не впервые. В прошлом году Ольга Бузова также принимала участие в записи концерта "Рождество с Григорием Лепсом" – она исполнила композицию "Мало половин". Однако в эфире номер так и не появился – к справедливому возмущению фанатов.

Бузова признавалась, что после выступления на концерте Григория Лепса почувствовала себя нехорошо. Вызвали врача, который поставил певице капельницу. Предположительно, недомогание было вызвано тем, что Ольга за весь день съела всего один бутерброд.