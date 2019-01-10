Многое будет зависеть от решений, принятых сегодня: гороскоп на 10 января

Дева

Вряд ли этот день принесет легкие победы и значительные успехи – для большинства представителей этого знака он будет скорее неудачным. День не подходит, в частности, для долгосрочного планирования и решения житейских вопросов. Преодолеть большинство препятствий вам помогут осмотрительность и здравый смысл, а вот участие в рискованных затеях крайне нежелательно. Общество близкого человека поможет вам отвлечься от неприятностей. Можно совершать небольшие поездки или прогулки, полезными будут умеренные физические нагрузки. Семейные проблемы решайте вместе с родственниками – объединение усилий поможет найти самый легкий путь к цели.

Весы

Весы могут насладиться миром и взаимопониманием, воцарившимся в семье, однако пока гармония не стала полной. Прежние обиды, увы, проходят не сразу, и вам придется немало потрудиться, чтобы они рассеялись и больше не давали о себе знать. Не пренебрегайте обществом близких: их поддержка сейчас чрезвычайно важна для вас. Новые знакомства могут стать началом крепкой дружбы, которую не разрушат ни годы, ни расстояние. Будьте искренни – попытки завоевать симпатии, пустив пыль в глаза, вызовут настоящую неразбериху. Старайтесь относиться к происходящему с юмором, тогда мелкие неприятности обойдут вас стороной.

Скорпион

Скорпионам не стоит полагаться на судьбу. Относитесь осмотрительно ко всем предложениям, которые получите сегодня – они могут таить в себе немало неприятных сюрпризов. Щедрость или излишняя доверчивость, проявленные вами в середине дня, могут стать причиной серьезной ошибки, исправить которую будет трудно. Относитесь скептически ко всему, что услышите от малознакомых людей: не исключено, что вас попытаются обвести вокруг пальца. Расположение звезд благоприятно для любви, семейных отношений, романтических знакомств, которые могут перерасти в серьезные длительные отношения.

Стрелец

Вы преодолели период разочарований и обид, и теперь снова ощутите прилив жизненных сил и энергии. В этот день лучше избегать выяснений отношений как с друзьями, так и с членами семьи – это занятие не приведет ни к чему хорошему и лишь измотает вас. А вот заняться делами, даже самыми неинтересными и малозначительными, стоит – вы сможете добиться успеха во многом. Вероятно улучшение финансового положения, появление новых возможностей заработка или выгодных вложений. Ваша экономность и умение рачительно вести хозяйство будут вознаграждены: велик шанс приобрести несколько очень полезных вещей за бесценок.

Козерог

Сохраняйте спокойствие, если хотите избежать неприятностей и трудных ситуаций. Сегодня обстоятельства складываются не в вашу пользу, однако преодолеть негативные влияния вполне возможно; достаточно руководствоваться логикой и не полагаться на эмоции. Это касается и романтических отношений – сегодня ваши чувства к партнеру могут измениться, однако принимать важных решений не нужно: новые настроение не задержатся надолго. Помните о необходимости беречь собственный организм, воздержитесь от употребления любых вредных продуктов. Спиртные напитки противопоказаны. Хороший день для общения с детьми, подвижных игр на свежем воздухе.

Водолей

Водолеи ощутят сегодня прилив жизненных сил и рост творческого потенциала Возможно, ваше воображение, кипучая энергия и стремление к новому заставят вас задуматься о глобальных переменах в жизни; не торопитесь с выводами, но и не отвергайте неожиданные предложения – чем оригинальнее они будут, тем с большей вероятностью вы достигните успеха. Не флиртуйте с сомнительными особами и избегайте легкомысленных романтических увлечений – они могут стать причиной разочарования не только в партнере, но и в жизни в целом. А вот для тех, кто влюблен всерьез, день очень благоприятен – он будет насыщен позитивными эмоциями.

Рыбы