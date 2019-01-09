Что он делает!? Мужчина попался на видео за очень странным занятием

33-летний Роберто Даниэль Арройо три часа облизывал дверной звонок своих соседей, которых в этот момент не было дома.

Когда соседи Арройо вернулись домой и посмотрели видео с камеры, они пришли в ужас и обратились в полицию, сообщает The Sun. Больше всего семейную пару напугал тот факт, что в момент неадекватного поведения мужчины в доме спали дети.