Ср, 9.01.2019
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Что он делает!? Мужчина попался на видео за очень странным занятием

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ФОТО: скриншот

В объектив камеры видеонаблюдения, установленной на одном из домов в Салинасе, Калифорния, попал мужчина, который вел себя крайне странно, передает Лайф.

33-летний Роберто Даниэль Арройо три часа облизывал дверной звонок своих соседей, которых в этот момент не было дома.

Когда соседи Арройо вернулись домой и посмотрели видео с камеры, они пришли в ужас и обратились в полицию, сообщает The Sun. Больше всего семейную пару напугал тот факт, что в момент неадекватного поведения мужчины в доме спали дети.

Стоит отметить, что никакого ущерба имуществу соседей Роберто не нанес. Позже они даже посмеялись над ситуацией и не стали предъявлять мужчине претензий. Впрочем, ареста любителю дверных звонков избежать не удастся — по мнению полиции, той же ночью мужчина совершил мелкую кражу в другом доме.

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