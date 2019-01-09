Попались! Причины мужских измен по знакам Зодиака

Бытует мнение, что все мужчины изменяют. Отчасти это утверждение верно, ведь представителям сильного пола свойственна полигамия и влечение к разным женщинам. Однако не все так однозначно. У каждой измены есть своя причина, и если мудрая женщина своевременно устранит предпосылки к измене, у нее есть все шансы прожить со своим любимым мужчиной счастливую жизнь без измен, пишет Cluber.
Овен
Мужчина знака Овен – истинный «охотник», который не представляет своей жизни без женского внимания. Флирт в жизни Овна присутствует постоянно, ведь такая любовная игра повышает тонус и привносит в его жизнь радостные краски. При этом Овна нельзя назвать изменщиком. Он не стремится изменять, просто частенько заигрывается, да и не в силах устоять перед женскими чарами, которые действуют на этого мужчину магически. В этом плане второй половинке Овна хочется посоветовать, чаще флиртовать со своим мужчиной и поддерживать в нем огонек страсти. В этом случае у занятого Овна просто не останется времени для интрижек на стороне.
Телец
Тельца можно считать одним из самых верных знаков, которому нужны веские причины для измены. Это фиксированный знак, который определяется на одной женщине и тратит всю свою энергию исключительно на нее. Однако, если Тельцу безразлична находящаяся рядом женщина, он будет ей изменять, так как продолжит искать свою судьбу. Измена может произойти и в случае, если вторая половинка игнорирует Тельца, не отвечает ему взаимностью и всячески провоцирует ревность с его стороны. Кстати, мужчин данного знака нельзя оставлять надолго одних, или жить с ними на расстоянии. Тельцу необходим регулярный телесный контакт.
Близнецы
Двойственных Близнецов принято считать потенциальными изменщиками. На самом деле это стереотип. Сердце у Близнецов одно и любят они, как правило, одного человека. Правда, и партнерша должна быть им под стать. Мужчины данного знака обожают интеллектуальные игры, любят тонкий юмор, обожают интеллектуальные беседы и хороший спор. С женщиной Близнецу должно быть весело и интересно, важно чтобы взаимное притяжение никогда не ослабевало. Но если Близнецу становится скучно, если вторая половинка постоянно проигрывает в этих интеллектуальных играх, представитель данного знака Зодиака, скорее всего, начнет искать себе более подходящую партнершу.
Рак
Раки – очень чувственные мужчины, которые превозносят свою женщину до небес. При полной взаимности им не нужны другие женщины, ведь они и так абсолютно счастливы. Но это в идеале. Возлюбленная Рака должна понимать, что страсть своего мужчины постоянно нужно поддерживать, одаривая его взаимностью, показывая, насколько значим для вас этот мужчина. Такая женщина должна окутать любимого Рака заботой, должна стать внимательной слушательницей и чувственной любовницей. Если же этот мужчина не будет ощущать гармонии со своей второй половинкой, он может обращать внимание и на других женщин.
Лев
Львов также можно отнести к фиксированным знакам, для которых крепкие семейные отношения гораздо важнее интрижек на стороне. Влюбившись один раз, Лев не бросит свою любимую, даже если повстречает кого-то лучше ее. Однако так происходит не всегда. Дело в том, что Льву необходимо неусыпное внимание, восхищение и обожание со стороны любимой женщины. Если же такая барышня начнет вести себя заносчиво и станет пренебрегать Львом, в этой паре наметится разлом, который окончится изменой. И уж точно любимой женщине не стоит изменять Льву. Ярость этого мужчины может быть невероятно сильной и рискует привести к непредсказуемым последствиям.
Дева
Последовательность и стабильность – вот ключевые критерии в жизни мужчины знака Дева. А его вторая половинка должна полностью соответствовать этим требованиям. Она должна слушаться своего мужчину, дополнять его и поддерживать уют, который создает Дева. Несдержанность и нестабильность такой барышни могут разрушить отношения и подтолкнуть Деву искать себе более подходящую партнершу. Поэтому, если вы желаете прожить рука об руку с таким мужчиной, уберите из своей жизни хаос и подчинитесь любимому. Он сможет сделать вашу жизнь настоящей сказкой.
Весы
В жизни мужчины знака Весы должна быть гармония. Эти романтичные натуры не могут без чувственных отношений и постоянной любовной игры. И девушка им необходима под стать, такая же романтичная, чувственная и умеющая видеть красоту буквально во всем. А вот с прагматичными особами, которых интересует только материальная часть жизни, у Весов, как правило, не складывается. С ними мужчина будет скучать, и в итоге примется искать ту девушку, к которой лежит душа. Кроме того, Весы все решения принимают исключительно сами. И если вторая половинка начнет вмешиваться в этот процесс и принимать решения за своего мужчину, им не быть вместе.
Скорпион
Мужчины Скорпионы – еще одни представители фиксированных знаков, которые миллионам поклонниц предпочитают одну единственную и на всю жизнь. Они легко могли бы вскружить голову любой понравившейся особе, но испытывают настоящее чувство гордости за то, что могут противостоять своим соблазнам. Что же может сподвигнуть Скорпиона на измену? Эти мужчины очень мстительны, и если любимая заведет интрижку на стороне, в ответ они также могут изменить. Но это крайняя мера, ведь в большинстве случаев уязвленный Скорпион просто бросит изменщицу, и ни за что в жизни больше не подпустит ее на расстояние вытянутой руки.
Стрелец
Женщина, которая мечтает прожить со Стрельцом рука об руку всю жизнь, должна дать ему полную свободу, но при этом поддерживать к себе интерес, чтобы этот мужчина не загулял. При этом не стоит даже намекать ему на брак. Этим вы отпугнете Стрельца и спровоцируете его задуматься о том, что рядом с ним должна быть другая женщина. Не толкайте Стрельца к созданию семьи, ведь эффект от этого действия получится противоположный. Будьте легкими и непринужденными, радуйтесь жизни рядом со своим мужчиной. Когда придет время, он сам сделает вам предложение.
Козерог
Практичным Козерогам необходима такая же практичная женщина. Она должна быть целеустремленной, экономной, умной и действенной. Козерог не уживется с барышней, которая не работает, днями болтает по телефону и встречается с подружками. Такой девушке Козерог очень скоро начнет изменять, так как примется искать ту, которая полностью соответствует его жизненным критериям. К слову, на практике Козерог не горит желанием изменять своей партнерше. Чаще он так занят своей любимой работой, что не спешит отрываться от нее даже на еду и сон.
Водолей
В плане измен Водолеи совершенно безрассудные личности. Они слишком влюбчивы, чтобы прожить жизнь рядом с одной женщиной, а потому очередное знакомство и легкий флирт быстро перетекает в бурный роман. Правда это не означает, что Водолея совершенно невозможно удержать от измен. Для этого спутница должна стать Водолею настоящей музой. Она должна иметь нестандартный взгляд на жизнь, постоянно увлекать любимого и открывать для него новые горизонты. Только той женщине, которая вызовет в Водолее неподдельный интерес, и сумеет долго удержать это чувство, он не станет изменять.
Рыбы
Рыбы – влюбчивые натуры, однако своим вторым половинкам они изменяют, скорее, в фантазиях, нежели в реальной жизни. Если такой мужчина не будет чувствовать любви, заботы и ласки, он начнет искать эти чувства на стороне. Рыбы слишком чувственные личности и им необходим постоянный эмоциональный ответ на свои посылы. Если вы готовы быть постоянно на связи со своим любимым, если готовы отправлять по десятку любовных сообщений в день, вашему союзу ничего не угрожает. Но только вы оставите Рыбу без присмотра и оборвете чувственную ниточку, как он сразу начнет смотреть «налево».