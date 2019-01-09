Попались! Причины мужских измен по знакам Зодиака

Дева

Последовательность и стабильность – вот ключевые критерии в жизни мужчины знака Дева. А его вторая половинка должна полностью соответствовать этим требованиям. Она должна слушаться своего мужчину, дополнять его и поддерживать уют, который создает Дева. Несдержанность и нестабильность такой барышни могут разрушить отношения и подтолкнуть Деву искать себе более подходящую партнершу. Поэтому, если вы желаете прожить рука об руку с таким мужчиной, уберите из своей жизни хаос и подчинитесь любимому. Он сможет сделать вашу жизнь настоящей сказкой.

Весы

В жизни мужчины знака Весы должна быть гармония. Эти романтичные натуры не могут без чувственных отношений и постоянной любовной игры. И девушка им необходима под стать, такая же романтичная, чувственная и умеющая видеть красоту буквально во всем. А вот с прагматичными особами, которых интересует только материальная часть жизни, у Весов, как правило, не складывается. С ними мужчина будет скучать, и в итоге примется искать ту девушку, к которой лежит душа. Кроме того, Весы все решения принимают исключительно сами. И если вторая половинка начнет вмешиваться в этот процесс и принимать решения за своего мужчину, им не быть вместе.

Скорпион

Мужчины Скорпионы – еще одни представители фиксированных знаков, которые миллионам поклонниц предпочитают одну единственную и на всю жизнь. Они легко могли бы вскружить голову любой понравившейся особе, но испытывают настоящее чувство гордости за то, что могут противостоять своим соблазнам. Что же может сподвигнуть Скорпиона на измену? Эти мужчины очень мстительны, и если любимая заведет интрижку на стороне, в ответ они также могут изменить. Но это крайняя мера, ведь в большинстве случаев уязвленный Скорпион просто бросит изменщицу, и ни за что в жизни больше не подпустит ее на расстояние вытянутой руки.

Стрелец

Женщина, которая мечтает прожить со Стрельцом рука об руку всю жизнь, должна дать ему полную свободу, но при этом поддерживать к себе интерес, чтобы этот мужчина не загулял. При этом не стоит даже намекать ему на брак. Этим вы отпугнете Стрельца и спровоцируете его задуматься о том, что рядом с ним должна быть другая женщина. Не толкайте Стрельца к созданию семьи, ведь эффект от этого действия получится противоположный. Будьте легкими и непринужденными, радуйтесь жизни рядом со своим мужчиной. Когда придет время, он сам сделает вам предложение.

Козерог

Практичным Козерогам необходима такая же практичная женщина. Она должна быть целеустремленной, экономной, умной и действенной. Козерог не уживется с барышней, которая не работает, днями болтает по телефону и встречается с подружками. Такой девушке Козерог очень скоро начнет изменять, так как примется искать ту, которая полностью соответствует его жизненным критериям. К слову, на практике Козерог не горит желанием изменять своей партнерше. Чаще он так занят своей любимой работой, что не спешит отрываться от нее даже на еду и сон.

Водолей

В плане измен Водолеи совершенно безрассудные личности. Они слишком влюбчивы, чтобы прожить жизнь рядом с одной женщиной, а потому очередное знакомство и легкий флирт быстро перетекает в бурный роман. Правда это не означает, что Водолея совершенно невозможно удержать от измен. Для этого спутница должна стать Водолею настоящей музой. Она должна иметь нестандартный взгляд на жизнь, постоянно увлекать любимого и открывать для него новые горизонты. Только той женщине, которая вызовет в Водолее неподдельный интерес, и сумеет долго удержать это чувство, он не станет изменять.

Рыбы