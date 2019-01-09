Отдыхают вместе: муж-изменщик отправился с отпуск с Ани Лорак
После усиленной работы, гастролей с грандиозным шоу Diva, скандала из-за вскрывшейся измены мужа Ани Лорак отправилась отдыхать в Америку. В солнечном Майами артистка расслабляется в компании малолетней дочери Софии, но поклонники убеждены, что к ним присоединился муж певицы, пишет Дни.ру.
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Ани Лорак уже четыре дня как публикует фотографии, сделанные во время пребывания в Майами. Не секрет, что многие российские знаменитости после изнурительной работы в декабре отдыхают почти весь январь. Артисты предпочитают кардинально сменить обстановку. Заснеженную морозную Москву они оставляют ради райских островов или ласкового солнышка и теплого песочка в какой-нибудь южной стране.
Среди них оказалась и Ани Лорак. "Ну все, теперь только отдых ! Как проходят ваши каникулы?" – обратилась к подписчикам Ани Лорак, опубликовав фотографию из солнечной Флориды. "🎄Мое зимнее утро", – написала артистка, позируя на фоне лазурной воды и голубого неба.
Разумеется, в Майами Ани Лоракотдыхает со своей малолетней дочерью Софией. Артистка предпочитает лишний раз не демонстрировать девочку широкой публике, но ясно дает понять, что София является неизменным свидетелем всех главных событий в ее жизни. К примеру, Ани Лорак приводила дочь на съемки финальных выпусков музыкального шоу "Голос".
Теперь мать и дочь проводят время в Америке. Впрочем, по мнению особо наблюдательных фанатов, компанию им составил отец семейства – Мурат Налчаджиоглу.
Дело в том, что на своей официальной страничке в той же соцсети знойный брюнет начал публиковать фотографии из Флориды, где позирует с дочерью Софией. Парочка совершила совместный шопинг, а затем Мурат в Stories выложил несколько видео, на которых девочка демонстрировала покупки. Особенно фанатов заинтересовала запись, сделанная во время игры папы и дочери на пляже, и разговор девочки с женщиной, оставшейся за кадром.
Смотри видео!