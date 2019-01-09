Отдыхают вместе: муж-изменщик отправился с отпуск с Ани Лорак

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Ани Лорак уже четыре дня как публикует фотографии, сделанные во время пребывания в Майами. Не секрет, что многие российские знаменитости после изнурительной работы в декабре отдыхают почти весь январь. Артисты предпочитают кардинально сменить обстановку. Заснеженную морозную Москву они оставляют ради райских островов или ласкового солнышка и теплого песочка в какой-нибудь южной стране.

Среди них оказалась и Ани Лорак. "Ну все, теперь только отдых ! Как проходят ваши каникулы?" – обратилась к подписчикам Ани Лорак, опубликовав фотографию из солнечной Флориды. "🎄Мое зимнее утро", – написала артистка, позируя на фоне лазурной воды и голубого неба.

Разумеется, в Майами Ани Лоракотдыхает со своей малолетней дочерью Софией. Артистка предпочитает лишний раз не демонстрировать девочку широкой публике, но ясно дает понять, что София является неизменным свидетелем всех главных событий в ее жизни. К примеру, Ани Лорак приводила дочь на съемки финальных выпусков музыкального шоу "Голос".

Теперь мать и дочь проводят время в Америке. Впрочем, по мнению особо наблюдательных фанатов, компанию им составил отец семейства – Мурат Налчаджиоглу.