Блогер похвасталась новой силиконовой грудью за 3500 евро

«Я не могу сказать,что у меня был комплекс насчет этого, нет. Мне всегда хотелось красивую форму. В фигуре должно быть всё пропорционально. Попу можно самой сделать, а вот грудь ты никак не сделаешь сама. Я решила, что рано или поздно сделаю. Поставила себе цель. Конечно, я очень боялась, было много опасений, но я пошла на риск», — призналась блогер.