Блогер похвасталась новой силиконовой грудью за 3500 евро

Популярная блогер из Молдавии Вероника Тодорова, более известная в сети по своему нику nicuseaaa, похвасталась перед подписчиками своей новой силиконовой грудью, которую она сделала в одной из клиник Кишинева.
Девушка призналась, что мечтала об этом с 18 лет. Фотографии дамы с обновленными прелестями вызвали настоящий фурор среди читателей Тодоровой.
«Моя мечта, наверное, лет с 18 — сделать грудь. Когда у девочек в классе была грудь больше, было, конечно, обидно. Я все надеялась,что она ещё вырастет, ведь у моей мамы шестой размер. Но со временем я поняла, что ничего уже не вырастет, и капуста не поможет», — рассказала девушка.
По ее словам, у нее не было никаких комплексов по поводу внешности, однако грудь красивой формы иметь все же хотелось. Поэтому она долго задумывалась об операции и наконец-таки решилась сделать ее в 2018 году.
«Я не могу сказать,что у меня был комплекс насчет этого, нет. Мне всегда хотелось красивую форму. В фигуре должно быть всё пропорционально. Попу можно самой сделать, а вот грудь ты никак не сделаешь сама. Я решила, что рано или поздно сделаю. Поставила себе цель. Конечно, я очень боялась, было много опасений, но я пошла на риск», — призналась блогер.
Впрочем, все опасения оказались напрасными — девушка сообщила, что осталась очень довольна результатами и совершенно не жалеет, что легла под нож хирурга. Теперь Тодорова регулярно может радовать подписчиков соблазнительными фотографиями, на которых четко виден результат операции.