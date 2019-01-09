Какие врачи лучше: мужчины или женщины? Не спешите с ответом

Новое увлекательное исследование показало, что существует значительное различие в лечении пациентов врачами-женщинами и врачами-мужчинами, пишет Лифтер со ссылкой на издание Her.

В исследовании был поставлен вопрос: «Отличаются ли результаты лечения пациентов у врачей мужского и женского пола?».

Врач. Фото иллюстративное. ФОТО: Csaba Deli / PantherMedia / Csaba Deli

Исследователи из Гарвардского университета изучили записи о 1 583 028 посещениях пациентов. Выяснилось, что на протяжении 30 дней после прибытия в больницу показатели смертности и повторного госпитализации были значительно ниже, если врачом пациента была женщина.

Это касалось пациентов со всевозможными состояниями с различным уровнем или степенью тяжести.

Причину таких результатов оказалось легко объяснить, кроме того, исследование также показало, что подход в лечении у мужчин и женщин значительно отличается.

Выяснилось, что женщины-врачи чаще оказывают профилактическую помощь и психосоциальные консультации. Они также более склонны придерживаться клинических рекомендаций.

Наши результаты показывают, что потенциальные различия в практике мужчин и женщин-врачей могут иметь важные клинические последствия для результатов лечения пациентов.

Он также добавил, что женщины-врачи имеют более ориентированный на пациента стиль общения, озвучивают более обнадеживающие прогнозы, и практикуют более длительные посещения, чем врачи-мужчины. В публикации даже говорилось, что по этой логике, если бы все врачи были женщинами, было бы спасено 32 000 жизней.