Ср, 9.01.2019
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Какие врачи лучше: мужчины или женщины? Не спешите с ответом

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Врач. Иллюстративное фото.

ФОТО: Andriy Popov / PantherMedia / Andriy Popov

И у кого предпочтительней лечиться?

Новое увлекательное исследование показало, что существует значительное различие в лечении пациентов врачами-женщинами и врачами-мужчинами, пишет Лифтер со ссылкой на издание Her.

В исследовании был поставлен вопрос: «Отличаются ли результаты лечения пациентов у врачей мужского и женского пола?».

Врач. Фото иллюстративное.

ФОТО: Csaba Deli / PantherMedia / Csaba Deli

Исследователи из Гарвардского университета изучили записи о 1 583 028 посещениях пациентов. Выяснилось, что на протяжении 30 дней после прибытия в больницу показатели смертности и повторного госпитализации были значительно ниже, если врачом пациента была женщина.

Это касалось пациентов со всевозможными состояниями с различным уровнем или степенью тяжести.

Причину таких результатов оказалось легко объяснить, кроме того, исследование также показало, что подход в лечении у мужчин и женщин значительно отличается.

Выяснилось, что женщины-врачи чаще оказывают профилактическую помощь и психосоциальные консультации. Они также более склонны придерживаться клинических рекомендаций.

Наши результаты показывают, что потенциальные различия в практике мужчин и женщин-врачей могут иметь важные клинические последствия для результатов лечения пациентов.

Он также добавил, что женщины-врачи имеют более ориентированный на пациента стиль общения, озвучивают более обнадеживающие прогнозы, и практикуют более длительные посещения, чем врачи-мужчины. В публикации даже говорилось, что по этой логике, если бы все врачи были женщинами, было бы спасено 32 000 жизней.

Как вы думаете, нужно ли, чтобы врачами работали только женщины?

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