Ср, 9.01.2019
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  • Очень ярко! 155-килограммовая модель Тесс Холлидей вышла в свет в облегающем платье с пайетками

Очень ярко! 155-килограммовая модель Тесс Холлидей вышла в свет в облегающем платье с пайетками

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Tess Holliday.

ФОТО: ADM/Capital Pictures / ADM/Capital Pictures

Тесс Холлидей стала гостьей кинопремии "Золотой глобус", появившись на публике в ярком наряде.

Тесс Холлидей все чаще приглашают на светские мероприятия и модель плюс-сайз всегда выбирает такие наряды, чтобы точно не остаться незамеченной. Так сучилось и на Золотом глобусе, где манекенщица позировала в ярком малиновом платье в пол, полностью расшитом пайетками. Облегающий наряд подчеркнул пышные формы Тесс, но, похоже, именно этого она и добивалась. 

ФОТО: ADM/Capital Pictures / ADM/Capital Pictures

Образ завершали собранные в высокий пучок волосы, длинные серьги, насыщенный макияж и золистые босоножки. Поклонники сразу же засыпали Тесс комплиментами, отметив, что восхищаются ее смелостью, ведь далеко не каждая девушка с такими формами решилась бы на подобный образ. 

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ФОТО: ADM/Capital Pictures / ADM/Capital Pictures

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