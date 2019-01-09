Очень ярко! 155-килограммовая модель Тесс Холлидей вышла в свет в облегающем платье с пайетками
9 января 2019, 13:54
Тесс Холлидей стала гостьей кинопремии "Золотой глобус", появившись на публике в ярком наряде.
Тесс Холлидей все чаще приглашают на светские мероприятия и модель плюс-сайз всегда выбирает такие наряды, чтобы точно не остаться незамеченной. Так сучилось и на Золотом глобусе, где манекенщица позировала в ярком малиновом платье в пол, полностью расшитом пайетками. Облегающий наряд подчеркнул пышные формы Тесс, но, похоже, именно этого она и добивалась.
Образ завершали собранные в высокий пучок волосы, длинные серьги, насыщенный макияж и золистые босоножки. Поклонники сразу же засыпали Тесс комплиментами, отметив, что восхищаются ее смелостью, ведь далеко не каждая девушка с такими формами решилась бы на подобный образ.