Ср, 9.01.2019
Ух, какая! Экс-солистка SEREBRO показала жаркие снимки СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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Серябкина стала посмешищем в Instagram из-за откровенного видео в стрингах

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ФОТО: скриншот

33-летняя певица порадовала поклонников рядом постов в Instagram со своего отдыха, где предстала в весьма горячих образах, но оценили не все.

Участница группы «Серебро», которая собирается начать сольную карьеру под псевдонимом Molly, выложила снимки с побережья океана, где предстала в откровенных позах в бикини. На одном из снимков Ольга добавила себе смайлики, символизирующие то, что она хочет привезти фанатам.

ФОТО: скриншот

Держу в руке то, что хочу вам привезти с острова.

Также певица показала ролик, где гладила себя под музыку и демонстрировала фигуру. Что вызвало бурные обсуждения в комментариях. Некоторые пользователи, глядя на пытающуюся выглядеть соблазнительно звезду, оставили весьма нелестные отзывы. Одни предположили, что девушка беременна, другие отметили, что певица постарела и ей стоит заняться фигурой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by MOLLY (@serebro_official) on

Но и восторженных отзывов за пляжные фото Ольга тоже получила более чем достаточно. Поклонники искупали любимицу в комплиментах, отметив, что та выглядит божественно.

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