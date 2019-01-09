Серябкина стала посмешищем в Instagram из-за откровенного видео в стрингах

Участница группы «Серебро», которая собирается начать сольную карьеру под псевдонимом Molly, выложила снимки с побережья океана, где предстала в откровенных позах в бикини. На одном из снимков Ольга добавила себе смайлики, символизирующие то, что она хочет привезти фанатам.

ФОТО: скриншот

Держу в руке то, что хочу вам привезти с острова.

Также певица показала ролик, где гладила себя под музыку и демонстрировала фигуру. Что вызвало бурные обсуждения в комментариях. Некоторые пользователи, глядя на пытающуюся выглядеть соблазнительно звезду, оставили весьма нелестные отзывы. Одни предположили, что девушка беременна, другие отметили, что певица постарела и ей стоит заняться фигурой.