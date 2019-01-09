Серябкина стала посмешищем в Instagram из-за откровенного видео в стрингах

33-летняя певица порадовала поклонников рядом постов в Instagram со своего отдыха, где предстала в весьма горячих образах, но оценили не все.
Участница группы «Серебро», которая собирается начать сольную карьеру под псевдонимом Molly, выложила снимки с побережья океана, где предстала в откровенных позах в бикини. На одном из снимков Ольга добавила себе смайлики, символизирующие то, что она хочет привезти фанатам.
Держу в руке то, что хочу вам привезти с острова.
Также певица показала ролик, где гладила себя под музыку и демонстрировала фигуру. Что вызвало бурные обсуждения в комментариях. Некоторые пользователи, глядя на пытающуюся выглядеть соблазнительно звезду, оставили весьма нелестные отзывы. Одни предположили, что девушка беременна, другие отметили, что певица постарела и ей стоит заняться фигурой.
Но и восторженных отзывов за пляжные фото Ольга тоже получила более чем достаточно. Поклонники искупали любимицу в комплиментах, отметив, что та выглядит божественно.