Новые подробности о сенсационном разводе Андрея Аршавина

Все началось с того, что незадолго до Нового года в Сеть попало видео, как футболист Андрей Аршавин развлекается с женщинами. Спортсмен в обществе прекрасных дам катался на лошадях. Немедленно разгорелся скандал, ведь Аршавина знают не только как футболиста, но и как многодетного отца: от прошлых отношений с Юлией Барановской у него трое детей, а в браке с Алисой Казьминой он воспитывал еще троих (из них двое – от предыдущего брака его избранницы).

И тут как гром среди ясного неба прозвучало заявление самой Алисы Аршавиной, что, дескать, они давно не вместе и якобы вообще оформили развод. Сообщение стало настоящей сенсацией. Однако не все так просто. Адвокат Андрея Аршавина отметил, что он не имеет никакого отношения к разводу своего клиента.

Алиса Аршавина с дочерью. ФОТО: скриншот

«Ни он, ни она за помощью не обращались. Возможно, что развод был без споров. Если истец и ответчик с этим разводом согласны, суд в течение месяца мог расторгнуть их брак без выяснения мотивов. К тому же вряд ли Аршавин усыновлял детей, которые были у Алисы до их брака. У них ведь есть свой отец», – цитирует Павла Волошина сайт «Комсомольская правда».

Отметим, что в начале года Андрей Аршавин вернулся в футбольный клуб «Зенит», однако там он будет не играть. Спортсмен возглавил международный проект «Сириус». Аршавин будет участвовать в тренировочных лагерях для талантов со всей России и отвечать за культурное воспитание юных игроков.