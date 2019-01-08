Галерея: ночной парк развлечений довел гостей до экстаза

LimonPartyГалерея: ночной парк развлечений довел гостей до экстазаГалерея: ночной парк развлечений довел гостей до экстазаLimon.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать8 января 2019, 18:00В пятницу, 4 января, в столичном ночном клубе «Театр» прошла раскрепощенная вечеринка «Парк развлечений».Гостей развлекали сексуальные клоуны, которые прыгали на батутах, совершали акробатические трюки с обручами и перевоплощались в мимов.А вместо привычных танцовщиц перед гостями на сцене выступали цирковые персонажи.Смотрите фото!Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментироватьвечеринкагостиклубталлиннтанцы