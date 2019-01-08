Вт, 8.01.2019
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  • Галерея: ночной парк развлечений довел гостей до экстаза

Галерея: ночной парк развлечений довел гостей до экстаза

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В пятницу, 4 января, в столичном ночном клубе «Театр» прошла раскрепощенная вечеринка «Парк развлечений».

Гостей развлекали сексуальные клоуны, которые прыгали на батутах, совершали акробатические трюки с обручами и перевоплощались в мимов.

А вместо привычных танцовщиц перед гостями на сцене выступали цирковые персонажи.

Смотрите фото!

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