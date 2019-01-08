Телеведущая случайно очень сексуально оделась на эфир, но узнала об этом от зрителей, которые увидели писающий пенис в ее образе

Австралийская телеведущая Саманта Хитвуд рассказывает о новостях Брисбена на канале 9News, однако благодаря одному из последних эфиров ее фото увидел весь мир, но вышло все это, очевидно, случайно. Для Саманты был не совсем обычный день, ведь она взяла на работу сыновей и даже запостила фото с ними, пишет Medialeaks.ru.

Не заметили ничего необычного? А вот пользователь Reddit с никнеймом morpeg заметил и сделал скриншот. Его пост быстро взлетел в топ сайта и стал разлетаться по соцсетям.

Все еще ничего? Тогда вот вам заголовок, после которого вы не сможете развидеть символ на этом скрине: «Шея и грудь телеведущей писают». И многие пользователи тоже увидели половой орган в вырезе девушки не сразу.

Интересно, что это уже не первый подобный эпизод с австралийскими телеведущими. В 2015 году Натарша Беллинг с Channel 10 допустила ровно ту же самую ошибку с, возможно, одним и тем же жакетом (или платьем, мы не видим ведущих в полный рост).

ФОТО: скриншот

Но в прямом эфире случаются и другие неловкие ситуации. У корейского ведущего, например, в прямом эфире пошла кровь из носа, когда он никак не мог исчезнуть из кадра. Он и решил, что лучший способ исправить проблему — делать вид, что ее нет (получилось не очень).