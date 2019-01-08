Павел Глоба насторожил прогнозом: все начинания в год Свиньи закончатся разочарованием

Известный астролог Павел Глоба, выступая в Туле, рассказал, чего ждать от 2019 года. По восточному календарю символ года — Желтая Свинья.

По словам Глобы, прежде всего стоит пересмотреть свое отношение к этому животному:

– Не случайно свинья стала частью буддийского пантеона. Древние китайцы тоже использовали этого прекрасного зверя для того, чтобы подчеркнуть лучшие человеческие качества. Свинья — это миролюбивое, доброе и умное животное, умеющее использовать силу противника.

При составлении прогнозов я использую разные циклические закономерности, главная из которых — восточный календарь. Он основан на движении самой большой планеты Солнечной системы, Юпитера, и длится 12 лет. На Востоке новый год начинается в первое новолуние февраля, в 2019 году это произойдет 6 февраля. Год свиньи завершает 12-летний цикл, как правило, это время подведения итогов. Никаких глобальных катаклизмов или реформ он не несет, но именно в этот период закладываются основы будущего.

Фортуна будет улыбаться так называемым подковерным игрокам, людям, которые могут решать проблемы чужими руками и непременно с улыбкой на лице. Любая инициатива наказуема, все начинания в год Свиньи закончатся разочарованием.

Если вы привыкли действовать напрямик, то лучше устроить себе передышку. Главные правила в год Свиньи — не говорить лишнего и не высовываться.

В начале календарного 2019 года нас ждут два затмения: 6 января — солнечное, а 21 января — лунное. В это время следует обратить внимание на свое здоровье. Павел Глоба в это время не рекомендует делать операции. Это может привести к негативным последствиям и длительной реабилитации.

Согласно древнеперсидскому календарю, символом 2019 года станет лань — олицетворение красоты, искусства и внешних эффектов.