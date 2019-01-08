«Как это развидеть?»: позорное видео с Ксенией Собчак появилось в Сети

Известная телеведущая оказалась объектом насмешек за неприличную привычку, ставшую достоянием гласности благодаря появившемуся в Сети видео.
В Instagram Russian Showbiz появилось скандальное видео с экс-кандидатом в президенты и известной телеведущей Ксенией Собчак, которую поймали во время занимательного чтения книги за поеданием, судя по кадрам записи, богатого содержимого носа.
«Ксения Собчак смачно наковыривает в носу. Все мы конечно люди и ковыряемся в носу, но кушать потом это! Как относитесь? Ели в детстве или уже во взрослом возрасте козюли?», - говорится в тексте к публикации.
Как выяснилось, скандальное видео датировано еще 2010-м годом и было снято кем-то из случайных очевидцев во время посещения Собчак одного из столичных ресторанов. Почему журналисты решили опубликовать архивный ролик спустя столько лет, доподлинно неизвестно, но судя по реакции интернет-пользователей, он произвел на подписчиков неизгладимое» впечатление. Об этом свидетельствуют множество негативных комментариев к посту.
Нашлись также те, кто посчитал видео монтажом и откровенной подставой. Кто-то и вовсе задался вопросом о необходимости публикации подобного рода видео.