Вт, 8.01.2019
Горячая штучка! Дочь рэпера Эминема показала идеальные формы в бикини СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • «Как это развидеть?»: позорное видео с Ксенией Собчак появилось в Сети

«Как это развидеть?»: позорное видео с Ксенией Собчак появилось в Сети

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Ксения Собчак.

ФОТО: Peter Kovalev/Peter Kovalev/TASS

Известная телеведущая оказалась объектом насмешек за неприличную привычку, ставшую достоянием гласности благодаря появившемуся в Сети видео.

В Instagram Russian Showbiz появилось скандальное видео с экс-кандидатом в президенты и известной телеведущей Ксенией Собчак, которую поймали во время занимательного чтения книги за поеданием, судя по кадрам записи, богатого содержимого носа.

«Ксения Собчак смачно наковыривает в носу. Все мы конечно люди и ковыряемся в носу, но кушать потом это! Как относитесь? Ели в детстве или уже во взрослом возрасте козюли?», - говорится в тексте к публикации.

Как выяснилось, скандальное видео датировано еще 2010-м годом и было снято кем-то из случайных очевидцев во время посещения Собчак одного из столичных ресторанов. Почему журналисты решили опубликовать архивный ролик спустя столько лет, доподлинно неизвестно, но судя по реакции интернет-пользователей, он произвел на подписчиков неизгладимое» впечатление. Об этом свидетельствуют множество негативных комментариев к посту.

Нашлись также те, кто посчитал видео монтажом и откровенной подставой. Кто-то и вовсе задался вопросом о необходимости публикации подобного рода видео.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ