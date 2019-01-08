Андрей Малахов случайно заснял таинственное явление на отдыхе в Испании

Известный телеведущий Андрей Малахов решил встретить Рождество Христово в Испании, о чем оповестил общественность на своей странице в Instagram.

Однако не это привлекло внимание пользователей Сети, а его публикация в Stories на видео с отдыха, на котором приверженцы теории о конце света с приходом Нибиру разлядели «Звезду смерти».

На записи, сделанной во время заката солнца, Малахов запечатлел необычное явление в небе - два светящихся тела стремительно, но в то же время плавно, отдалялись друг от друга и для многих подписчиков данная публикация так и осталась непонятна. Сам же Андрей подписал ее: «Сейчас появится первая звезда!».

Конспирологи пришли к выводу, что Малахов, сам того не осознавая, подкрепил теорию существование Нибиру, чем привлек внимание приверженцев грядущего Армагеддона в результате столкновения мистической планеты с Землей.

ФОТО: Instagram

Примечательно, что похожий загадочный объект попал в объектив камер в небе над Новой Зеландией над полуостровом Коромандель 5 января. На снятых очевидцами кадрах виден летящий на огромной скорости огненный шар, оставляющий за собой длинный след. Через некоторое время он просто исчезает, сгорев в атмосфере.