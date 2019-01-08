Просто прелесть! Топ-10 самых милых и дружелюбных животных на Земле

Этих забавных животных хотят погладить буквально все. Мы уверены, что наш Топ самых милых животных не оставит тебя равнодушным. А, возможно, ты дополнишь этот список своими любимцами.
На нашей планете живет множество различных животных. Есть просто симпатичные, есть непривлекательные, ну а некоторые из них вызывают особую симпатию и расположение к себе, пишет Menslife.com.
Мы хотим рассказать о самых милых и очаровательных животных на Земле, чтобы поднять твое настроение.
10. Ежик
Часто говорят: "Колючий, как еж" – это верно. Ежи – это млекопитающие с иголками. Они живут повсюду: в Африке, Азии и в Европе. Несмотря на то, что ежи немного напоминают крысу, эти зверьки очень милые и привлекательные. К тому же абсолютно безвредные. Именно поэтому они пользуются популярностью. Хочешь приобрести себе милого, неприхотливого, спокойного питомца? Ежик будет подходящим вариантом. Также интересен тот факт, что ежи практически не восприимчивы к яду змеи.
9. Карликовый пингвин
Для Чемпионата мира по плаванию, который проходил в 2007 году в Мельбурне, был выбран талисманом Penny the little Penguin. Карликовые пингвины – те же пингвины, лишь отличаются меньшим размером. Именно это делает их более симпатичными. Эти малютки вызывают восторг и умиление. Поэтому они относятся к десятке самых симпатичных животных в мире.
8. Северная пигмейская сова
Родиной этих удивительных птиц является Западная часть Северной Америки. В семействе совиных это самый маленький вид. Общая длина взрослой особи составляет 15-17 см. Эти птицы также привлекают внимание своим необычным окрасом: рыжеватым, серым и коричневато-серым. Интересен тот факт, что у пигмейской совы есть ложные глаза, которые расположены на затылке, что отпугивают потенциальных врагов.
7. Коала
Это миниатюрное забавное и милое животное имеет крепкое бесхвостое тело. Также привлекает своей большой головой, пушистыми ушками и крупным носом ложкообразной формы. Длина тела коалы 60-85 см, а вес 4-15 кг. Невинное "выражение" мордочки этого зверька вызывает лишь умиление. Интересно, что слово "коала" означает "отсутствие воды". Действительно, эти животные не пьют много. Большую часть влаги они получают из съеденных ими зеленых листьев.
6. Полярная лисица
Это небольшое хищное животное имеет белый окрас и напоминает лисичку. Но в отличие от нее обладает красивой округлой формой тела, пушистым хвостом и милой добродушной мордочкой. Также не оставляет равнодушными шикарная белая шубка зверька, благодаря которой он способен выдержать экстремальные морозы. Полярная лисица (она же – белый песец) живет за Северным Полярным кругом, на побережье Северного Ледовитого океана, а также в тундровой зоне.
5. Красная панда
Красная, или же малая, панда – это млекопитающее из семейства пандовых. Генетически принадлежит к группе плотоядных, но питается, в основном, растительностью. Обитает в Восточных Гималаях и на юго-западе Китая. Эти симпатичные, похожие на медвежат, животные с ковыляющей походкой имеют очень красивый яркий окрас: темно-коричневый, белый и рыжий. Несмотря на то, что красные панды защищены национальными законами, они находятся под угрозой исчезновения.
4. Померанский шпиц
Из-за маленького размера и симпатичной внешности это животное известно как игрушечная собачка. В США эта порода собак входит в двадцатку самых популярных. А поскольку в мире растет мода на маленьких собачек, то они пользуются особым спросом.
3. Кролик
Кролики являются самыми популярными домашними животными. Эти небольших размеров милые травоядные имеют очень дружелюбный характер, разнообразную окраску и узоры на шерстке. Однако своими острыми мелкими зубами кролики могут легко прокусить кожу. Поэтому родителям маленьких детей надо об этом помнить.
2. Фенек
Свое имя эти необычные зверьки получили от арабского слова "fanak" – что означает "лиса". Это миниатюрные лисицы. Однако эти зверьки своим внешним видом больше напоминают помесь домашней кошки и собаки. Вес взрослого животного всего лишь 1 кг 600 гр. Живут они в пустынях Северной Африки. Пушистая короткая шерстка, небольшие размеры и огромные уши делают фенеков одними из самых милых и привлекательных животных на Земле. Фенеки очень дружелюбные и прекрасно уживаются в семье. Для любителей экзотических животных они могут стать таким же любимцем, как кошки и собаки. Единственное, они требуют немного другого лечения, но квалифицированный ветврач всегда сможет оказать им необходимую помощь.
1. Шотландская вислоухая кошка
Конечно, тем кто любит кошек, все породы симпатичны. Никто не останется равнодушным, глядя на игривые и любознательные пушистые комочки. Однако именно вислоухие кошки привлекают особое внимание своим внешним видом. Плюшевая шерсть, смышленые глаза, вислоухие ушки – это просто удивительные животные. К тому же эта порода котов считается одной из самых дружелюбных пород.