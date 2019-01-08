Просто прелесть! Топ-10 самых милых и дружелюбных животных на Земле

На нашей планете живет множество различных животных. Есть просто симпатичные, есть непривлекательные, ну а некоторые из них вызывают особую симпатию и расположение к себе, пишет Menslife.com.

Мы хотим рассказать о самых милых и очаровательных животных на Земле, чтобы поднять твое настроение.

10. Ежик

Снимок иллюстративный. ФОТО: Jan Gläßer / PantherMedia / Jan Gläßer/Scanpix

Часто говорят: "Колючий, как еж" – это верно. Ежи – это млекопитающие с иголками. Они живут повсюду: в Африке, Азии и в Европе. Несмотря на то, что ежи немного напоминают крысу, эти зверьки очень милые и привлекательные. К тому же абсолютно безвредные. Именно поэтому они пользуются популярностью. Хочешь приобрести себе милого, неприхотливого, спокойного питомца? Ежик будет подходящим вариантом. Также интересен тот факт, что ежи практически не восприимчивы к яду змеи.

9. Карликовый пингвин

Пингвины, ФОТО: Scanpix ФОТО: Nick Dale / PantherMedia / Nick Dale

Для Чемпионата мира по плаванию, который проходил в 2007 году в Мельбурне, был выбран талисманом Penny the little Penguin. Карликовые пингвины – те же пингвины, лишь отличаются меньшим размером. Именно это делает их более симпатичными. Эти малютки вызывают восторг и умиление. Поэтому они относятся к десятке самых симпатичных животных в мире.

8. Северная пигмейская сова

Сова, ФОТО: Scanpix ФОТО: Nico Smit / PantherMedia / Nico Smit

Родиной этих удивительных птиц является Западная часть Северной Америки. В семействе совиных это самый маленький вид. Общая длина взрослой особи составляет 15-17 см. Эти птицы также привлекают внимание своим необычным окрасом: рыжеватым, серым и коричневато-серым. Интересен тот факт, что у пигмейской совы есть ложные глаза, которые расположены на затылке, что отпугивают потенциальных врагов.

7. Коала

Коала, ФОТО: Scanpix ФОТО: Viktor Cap / PantherMedia / Viktor Cap

Это миниатюрное забавное и милое животное имеет крепкое бесхвостое тело. Также привлекает своей большой головой, пушистыми ушками и крупным носом ложкообразной формы. Длина тела коалы 60-85 см, а вес 4-15 кг. Невинное "выражение" мордочки этого зверька вызывает лишь умиление. Интересно, что слово "коала" означает "отсутствие воды". Действительно, эти животные не пьют много. Большую часть влаги они получают из съеденных ими зеленых листьев.

6. Полярная лисица

Полярная лиса, ФОТО: Scanpix ФОТО: Ulrich Mairon / PantherMedia / Ulrich Mairon

Это небольшое хищное животное имеет белый окрас и напоминает лисичку. Но в отличие от нее обладает красивой округлой формой тела, пушистым хвостом и милой добродушной мордочкой. Также не оставляет равнодушными шикарная белая шубка зверька, благодаря которой он способен выдержать экстремальные морозы. Полярная лисица (она же – белый песец) живет за Северным Полярным кругом, на побережье Северного Ледовитого океана, а также в тундровой зоне.

5. Красная панда

Красная панда, ФОТО: Scanpix ФОТО: Olga Khoroshunova / PantherMedia / Olga Khoroshunova