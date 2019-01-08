Это про вас? Самые везучие и невезучие знаки Зодиака

Окружающие характеризуют Водолеев как «пофигистов», которые не переживают в тех случаях, где другие впадают в панику. Просто Водолеи не теряют рассудок в непредвиденных ситуациях, видят перспективу и знают, где нужно паниковать, а где бессмысленно тратить энергию. Зато эти люди хватаются за идеи, на которые другие давно махнули рукой. Водолеи знают, это может сработать! А если это происходит, окружающие говорят: «Вот везучий»!

Знаки, которым и везет и не везет по жизни

Овен

В плане везения, Овен – знак неоднозначный. Дело в том, что эти личности очень импульсивны и часто действуют необдуманно. Столкнувшись с проблемой, Овны без раздумий бросаются на амбразуру, пытаясь преодолеть препятствие за счет своего напора и находчивости.

Порой такие необдуманные действия заканчиваются полным провалом и крахом. Однако чаще Овен выходит победителем и снимает все «сливки», выигрывая у тех, кто строил планы и обдумывал каждый шаг. Овны вообще являются пионерами, первопроходцами во многих сферах. Возможно, за это их и называют везунчиками.

Лев

Успешность Льва будто написана у этого человека на роду. Его величие и статность просто приковывают к нему внимание окружающих. Все пытаются добиться расположения Льва, заручиться его поддержкой. Поэтому нет ничего удивительного в том, что все блага мира представители данного знака получают буквально на «блюдечке с золотой каемочкой».

Что же мешает Львам быть самыми везучими в мире? Вероятно все дело в характере этих людей. Львы ленивы и вальяжны. Они с пренебрежением относятся к окружающим, считают, что все им должны, а потому сами и пальцем не пошевелят ради собственной выгоды. Из-за этого Львы упускают множество выгодных предложений.

Весы

Постоянные колебания не позволяют назвать представителей знака Весы истинными везунчиками или личностями невезучими. Из-за медлительности и нерасторопности Весы упускают множество выгодных моментов в жизни, оставаясь позади ретивых Овнов и проницательных Близнецов.

В то же время, нельзя не сказать о чувствительности Весов. Эти личности – хорошие стратеги, которые способны видеть перспективу и избегать острых углов, способных нанести удар. За такую природную осторожность и здравомыслие многие и называют Весы личностями, которых не обошло везение.

Невезучие знаки Зодиака

Телец

Тельцов называют одними из самых невезучих личностей. Возможно, все было бы по-другому, но ведь и сами Тельцы уверены в том, что удача обходит их стороной. У представителей данного знака огромнейший потенциал. Они самобытны и независимы, всего привыкли добиваться самостоятельно и могут похвастаться невероятным упорством. Но при этом редкий Телец добивается чего-либо значимого в жизни!