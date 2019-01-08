Это про вас? Самые везучие и невезучие знаки Зодиака

Везение – штука относительная. Удачное стечение обстоятельств может принести вам мгновенное богатство или спасти жизнь в критических обстоятельствах, но буквально через час пройти мимо и не помочь в банальной ситуации. Однако среди нас встречаются истинные везунчики, которые «родились с золотой ложкой во рту», а также патологически невезучие люди, на которых «свалилось 33 несчастья», пишет Cluber.
Везучие знаки Зодиака
Стрелец
Стрельцы – разносторонние и чрезвычайно увлекающиеся личности. Возможно, поэтому они всегда оказываются в нужном месте, когда это действительно необходимо. Каждый человек, близко знакомый со Стрельцом, подтвердит, что у этого человека настоящее чутье на удачные предприятия.
Стоит сказать, что везение во многом зависит от характера Стрельца. Это самоотверженный человек, любящий риск и никогда не отступающий перед трудностями. Стрельцы чаще других соглашаются на рискованные операции, ценой за которые может стать как полный крах, так и мгновенное обогащение. Личности данного знака точно знают – чем сильнее уверенность в себе, тем больше шансов поймать птицу удачи за хвост!
Скорпион
Люди, хорошо знающие Скорпионов, уверяют – этим личностям не нужно везение! Им все дается легко, и чтобы они не задумали, сбывается буквально «на раз-два»! Как так происходит?
Возможно и здесь все дело в характере представителей данного знака. Дело в том, что Скорпионы обладают невероятным влиянием на окружающих и способны управлять ими для собственной пользы. Становясь перед очередной проблемой, вокруг Скорпионов тут же появляются личности, которые помогают им преодолеть препятствие, причем совершенно бескорыстно, рассчитывая лишь на благосклонность этого человека. И такие чудеса происходят со Скорпионами постоянно!
Близнецы
Представителей данного знака можно назвать истинными везунчиками, а все потому, что их удача обеспечивается невероятной интуицией. Близнецы тонко чувствуют опасность, и ощущают, когда действительно стоит рискнуть. Поэтому они чаще других выигрывают во всевозможные лотереи и избегают опасности там, где другие с легкостью попадают впросак.
При этом везению Близнецов способствует сила характера. Это чрезвычайно осторожные личности, которые и шагу не сделают, не просчитав несколько ходов наперед. Поэтому не стоит удивляться тому, что Близнецы остаются на плаву в тех случаях, когда другие банально идут ко дну.
Рыбы
Многие считают Рыб личностями слабыми и беззащитными. Однако жизнь показывает, что это самые настоящие везунчики, к которым без особых усилий приходит слава и богатство. Как же, без силы характера они этого добиваются?
Стоит сказать, что Рыбы – настоящие притворщики. У них невероятно развит артистизм, благодаря которому они способны вжиться буквально в любую роль. Этим своим качеством они добиваются всего, чего желают. Помимо этого у Рыб на предельном уровне развита чувствительность. Они чувствуют настроения окружающих, а некоторые способны даже читать мысли! Эти сверхспособности, которыми умело пользуются Рыбы, окружающие и принимают за банальное везение.
Водолей
Представителей знака Водолей отличает нетрадиционное мышление. Эти люди смотрят на мир иначе, воспринимают окружающие предметы и происходящие события совсем не так, как большинство других знаков. Соответственно и реагируют на эти события Водолеи совсем по-другому. Из-за этого личности данного знака находятся в более выигрышном положении и чаще добиваются успеха.
Окружающие характеризуют Водолеев как «пофигистов», которые не переживают в тех случаях, где другие впадают в панику. Просто Водолеи не теряют рассудок в непредвиденных ситуациях, видят перспективу и знают, где нужно паниковать, а где бессмысленно тратить энергию. Зато эти люди хватаются за идеи, на которые другие давно махнули рукой. Водолеи знают, это может сработать! А если это происходит, окружающие говорят: «Вот везучий»!
Знаки, которым и везет и не везет по жизни
Овен
В плане везения, Овен – знак неоднозначный. Дело в том, что эти личности очень импульсивны и часто действуют необдуманно. Столкнувшись с проблемой, Овны без раздумий бросаются на амбразуру, пытаясь преодолеть препятствие за счет своего напора и находчивости.
Порой такие необдуманные действия заканчиваются полным провалом и крахом. Однако чаще Овен выходит победителем и снимает все «сливки», выигрывая у тех, кто строил планы и обдумывал каждый шаг. Овны вообще являются пионерами, первопроходцами во многих сферах. Возможно, за это их и называют везунчиками.
Лев
Успешность Льва будто написана у этого человека на роду. Его величие и статность просто приковывают к нему внимание окружающих. Все пытаются добиться расположения Льва, заручиться его поддержкой. Поэтому нет ничего удивительного в том, что все блага мира представители данного знака получают буквально на «блюдечке с золотой каемочкой».
Что же мешает Львам быть самыми везучими в мире? Вероятно все дело в характере этих людей. Львы ленивы и вальяжны. Они с пренебрежением относятся к окружающим, считают, что все им должны, а потому сами и пальцем не пошевелят ради собственной выгоды. Из-за этого Львы упускают множество выгодных предложений.
Весы
Постоянные колебания не позволяют назвать представителей знака Весы истинными везунчиками или личностями невезучими. Из-за медлительности и нерасторопности Весы упускают множество выгодных моментов в жизни, оставаясь позади ретивых Овнов и проницательных Близнецов.
В то же время, нельзя не сказать о чувствительности Весов. Эти личности – хорошие стратеги, которые способны видеть перспективу и избегать острых углов, способных нанести удар. За такую природную осторожность и здравомыслие многие и называют Весы личностями, которых не обошло везение.
Невезучие знаки Зодиака
Телец
Тельцов называют одними из самых невезучих личностей. Возможно, все было бы по-другому, но ведь и сами Тельцы уверены в том, что удача обходит их стороной. У представителей данного знака огромнейший потенциал. Они самобытны и независимы, всего привыкли добиваться самостоятельно и могут похвастаться невероятным упорством. Но при этом редкий Телец добивается чего-либо значимого в жизни!
Им вечно чего-то не хватает, иногда бесстрашия, иногда быстроты принятия решений, но в любом случае, несоответствие потенциала и занимаемого положения в мире лишает Тельцов покоя и наводит на мысли, что всему виной фатальное невезение. Возможно, этим людям просто стоит меньше думать о плохом.
Дева
Ситуация с Тельцом очень напоминает самосознание представителей знака Дева. Личности данного знака слишком критично воспринимают этот мир, а потому даже когда им везет, Девы находят повод относиться к происходящему с пессимизмом и переживать, что завтра удача покинет их. Но разве можно быть счастливыми с таким отношением к жизни?
У Дев хороший потенциал. Они отличаются математическим складом ума и неплохо пользуются этой особенностью. Однако при этом они слишком недоверчивы. Девы сомневаются даже тогда, когда интуиция подсказывает им выигрышный путь. Поэтому и о везении говорить не приходится.
Козерог
Как ни крути, а везение довольно сильно зависит от характера человека. В этом плане истинным интровертам, Козерогам, везет нечасто. Да и не привыкли эти люди доверять случаю. Они точно знают, что судьба изменчива, а потому доверяют исключительно самим себе.
В то же время, вера в самих себя и собственные силы порой творит настоящие чудеса. Потенциал у Козерога огромный, просто из-за затворнического образа жизни и недоверия окружающим, редкий Козерог может реализовать себя или положиться на удачу, которая на деле бывает довольно благосклонной к этим людям.
Рак
Раков можно назвать самыми невезучими среди всех знаков Зодиака. Это довольно пугливые личности, которые прячутся в своей ракушке даже от нападающего на них везения! Просто присмотритесь к Ракам. Им регулярно поступают интересные предложения, касающиеся новой работы, знакомств или приятного отдыха. Но вечные сомнения Раков заставляют их отказываться от таких предложений и закрывать дверь, ведущую к счастью.
На самом деле Ракам везет не больше и не меньше, чем личностям других знаков Зодиака. Просто им стоит расслабиться и перестать думать о плохом, начать верить в себя и, раскрыв свою душу, впустить в нее стучащую удачу!