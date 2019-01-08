Вт, 8.01.2019
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  • Ведущая «Орла и решки» в новом образе разожгла жаркие споры в сети (фото)

Ведущая «Орла и решки» в новом образе разожгла жаркие споры в сети (фото)

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Настя Ивлеева

ФОТО: Instagram

Известная телеведущая Настя Ивлеева до неузнаваемости изменила свой образ. На новых снимках Instagram теледива появилась с длинными розовыми волосами.

В новом образе Ивлеева засветилась на концерте своего парня, российского рэпера Элджея.

Обсуждая новый облик ведущей «Орла и решки» ее подписчики разделились на два лагеря. Одни признают, что выбранный цвет для волос — хоть и неожиданный, но тем не менее подходит Насте, вносит свежесть и «изюминку» в привычный образ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Были и те, кому розовые волосы Ивлеевой очень напомнили эксперименты со стилем от Ольги Бузовой. Ивлеевой советуют снова вернуться к образу роскошной блондинки. 

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