Ведущая «Орла и решки» в новом образе разожгла жаркие споры в сети (фото)
8 января 2019, 10:11
Известная телеведущая Настя Ивлеева до неузнаваемости изменила свой образ. На новых снимках Instagram теледива появилась с длинными розовыми волосами.
В новом образе Ивлеева засветилась на концерте своего парня, российского рэпера Элджея.
Обсуждая новый облик ведущей «Орла и решки» ее подписчики разделились на два лагеря. Одни признают, что выбранный цвет для волос — хоть и неожиданный, но тем не менее подходит Насте, вносит свежесть и «изюминку» в привычный образ.
Были и те, кому розовые волосы Ивлеевой очень напомнили эксперименты со стилем от Ольги Бузовой. Ивлеевой советуют снова вернуться к образу роскошной блондинки.