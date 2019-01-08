Ведущая «Орла и решки» в новом образе разожгла жаркие споры в сети (фото)

Обсуждая новый облик ведущей «Орла и решки» ее подписчики разделились на два лагеря. Одни признают, что выбранный цвет для волос — хоть и неожиданный, но тем не менее подходит Насте, вносит свежесть и «изюминку» в привычный образ.