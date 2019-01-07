Семь вещей, которые вы никогда не должны делать в отеле

Мы подготовили для вас список того, чего не не следует делать, проживая в отеле.

1. Не пользуйтесь пультом от телевизора.

Одной из самых грязных вещей в номере отеля является... да, да, обыкновенный пульт от телевизора. Как показывают исследования, именно этот предмет содержит на себе огромное количество бактерий. Далеко не все гости отеля чистюли и не всегда моют руки после туалета, после чего сразу хватают пуль от телевизора или другие вещи, благодаря чему, на них скапливаются бактерии.

В качестве альтернативы можно использовать специальное приложение для мобильного телефона, которое позволит управлять телевизором.

Если все-таки решили воспользоваться пультом, то протрите его антибактериальными салфетками.

2. Не забудьте проверить постель.

В основном это касается недорогих отелей, особенно в местности с высокой влажностью. Часто, в постельном белье заводятся и живут клопы.

Кроме того, они очень любят путешествовать вместе с вами, забираясь в чемоданы. Поэтому, перед тем, как заселиться в номер внимательно осмотрите кровать, кресла и постельное белье.

3. Не пейте воду из крана.

Возможно, дома вы привыкли пить воду прямо из крана, не кипятя ее. Этого не рекомендуется делать даже дома, но уж в отелях тем более. Особенно в странах Азии.

Вода не всегда проходит должную очистку и может содержать разного рода бактерии. Напившись такой воды, в лучшем случае, можно провести несколько ближайших дней в туалете, в худшем - отправиться на больничную койку.

Не рискуйте, купите бутилированную воду. Воду из крана обязательно нужно кипятить.

4. Не оставляйте ценные вещи в номере.

Довольно очевидный пункт. Но думаю, стоит немного перефразировать: прячьте ценные вещи.

Множество туристов каждый год остаются без дорогих им вещей, забывая их в номере гостиницы. В крупных отелях, работает большое количество персонала и нельзя быть уверенным, что все из них честные.

В случае кражи, найти того, кто это сделал и вернуть вещи будет очень сложно. Да и вообще, зачем вам эти проблемы? Носите все ценное с собой, а лучше оставляйте в сейфе.

Если решили носить ценности с собой, с этим тоже следует быть аккуратнее. Практически в каждом крупном городе существуют неблагоприятные районы, оказавшись в которых вы можете стать жертвой грабителей.

Вообще, мы не рекомендуем брать с собой много денег и ценных вещей во время прогулки по городу. Поэтому, лучшим вариантом будет оставить ценные вещи и деньги в сейфе, либо надежно спрятать в номере.

5. Не подходите даже близко к мини-бару.

Если бюджет вашей поездки ограничен и вы хотите обезопасить себя от непредвиденных затрат, то не просто не пользуйтесь мини-баром, а даже не открывайте его.

Во-первых, стоимость того, что там находится, завышена в 5-10 раз. Например, банка кока-колы может стоит 5-10 евро.

Во-вторых, в некоторых современных отелях мини-бары оснащены датчиками и как только вы откроете дверцу, к вашему счету автоматически прибавится определенная сумма.

6. Не отправляйте какую-либо важную информацию, используя Wi-Fi в отеле.

Никогда не отправляйте важную личную информацию или информацию касающуюся вашего бизнеса через Wi-Fi в гостинице. Вы не можете быть уверены в порядочности персонала. При желании, администратор сети сможет получить доступ к личным данным и паролям, которые вы вводите.

Категорически не рекомендуем вводить какую-либо платежную информацию и оплачивать покупки онлайн.

7. Не ходите босиком.