Удача сегодня на стороне этого знака Зодиака! Читайте гороскоп на 8 января

Дева

День связан с получением новой информации, которая вскоре окажется полезной пригодится. Старайтесь быть внимательными и прислушиваться к тому, что вам говорят, иначе вы рискуете упустить из виду нечто очень важное. Стоит отказаться от поездок и избегать конфликтных ситуаций: велика вероятность, что малознакомые люди будут грубы или даже агрессивны по отношению к вам.

Пришло время привести в порядок накопившиеся дела, в том числе и домашние. Вечер стоит провести в кругу близких – их общество будет вам особенно приятно; кроме того, привычная обстановка позволит вам проявить все свои таланты и способности.

Весы

В целом день сложится неплохо, но к некоторым недоразумениям все-таки стоит быть готовым. Прежде всего, проконтролируйте свои расходы – вы склонны тратить деньги по пустякам и вскоре можете остаться на мели. Не позволяйте мрачному настроению одержать над вами верх: вашей жизненной энергии достаточно, чтобы справиться с депрессией и порадовать близких небольшим праздником.

В этот день не рекомендуется делать тяжелую работу и перенапрягаться: вы рискуете навредить своему здоровью. Кроме того, дела, за которые вы сегодня беретесь против воли, вряд ли будут завершены удачно.

Скорпион

Обстоятельства складываются не в пользу Скорпионов, но представители этого знака смогут избежать неприятностей, если будут внимательны и осторожны. Не лишней будет и снисходительность, проявленная по отношению к близким – именно она позволит избежать ссор и конфликтов в семье. День отлично подходит для крупных покупок, приобретения транспортных средств или мебели.

Физическая работа нежелательна, поскольку велика опасность травмы. Малознакомые люди могут быть настроены негативно по отношению к вам – не пытайтесь завоевать их симпатии, сегодня лучше сохранять нейтралитет и сосредоточиться на собственных делах.

Стрелец

Для многих представителей знака этот день будет очень насыщенным: вероятны встречи со старыми друзьями, знакомства, посещение развлекательных мероприятий. Возможно, у вас возникнет желание пополнить свой гардероб или обустроить жилищи; в любом случае, будьте готовы к тому, что потребуются значительные расходы. Рассчитывать на помощь со стороны не приходится, лучше действовать самостоятельно.

Звезды рекомендуют вам отдыхать в спокойной и привычной обстановке. Избегайте ситуаций, которые могут спровоцировать повышенную тревожность, рост нервного напряжения; поберегите себя и близких от конфликтов, спровоцированных вашей повышенной эмоциональностью.

Козерог

Для того чтобы избежать неприятностей, представители данного знака должны проявить осторожность и быть очень внимательными. По возможности стоит провести этот день дома, поскольку он может быть не только тяжелым, но и довольно опасным. Вероятны плохое известие или дурное влияние со стороны. Вам не хватает решительности; сомнения и разочарования будут преследовать вас до позднего вечера. Справиться с негативными тенденциями помогут скромность и свойственное вам благородство.

Полезно посидеть у костра, поужинать при свечах. Можно внести в свою жизнь небольшие изменения: обновить гардероб, купить новую мебель, сменить имидж; только не переусердствуйте.

Водолей

Используйте этот день для того, чтобы собраться с мыслями и передохнуть. Особенно полезно в этом отношении будет уединение, поэтому разумным будет отменить визиты и встречи. Уделите время членам семьи, но не навязывайте близким свою точку зрения; пусть ваши советы будут тактичными, а высказывания – предельно корректными.

Сомнения и неясная тревога, которые вы будете ощущать в течение всего дня, могут испортить вам настроение, стать причиной меланхолии; помните о том, что серьезных причин для беспокойства нет. Вам вполне по силам не только справиться с негативными тенденциями сегодняшнего дня, но и обратить их себе на пользу.

Рыбы

Позитивные тенденции весьма сильны, день будет во многих отношениях удачным. Звезды на вашей стороне, причин для беспокойства и тревоги нет, ваши таланты востребованы, а идеи - хороши. Можно принимать важные решения, стоить далеко идущие планы, заключать долгосрочные соглашения. Это касается и личных дел.