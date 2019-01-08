Удача сегодня на стороне этого знака Зодиака! Читайте гороскоп на 8 января

День непростой, но открывающий интересные возможности. Старайтесь не давать воли негативным эмоциям, даже сложных ситуациях не допускать проявлений раздражения и гнева, пишет Dvorec.
Овен
Этот день связан с неожиданностями, необходимостью изменить свои планы, неблагоприятным стечением обстоятельств. Вам придется заниматься делами, не вызывающими подлинного интереса, решать чужие проблемы, отвечать на весьма щекотливые вопросы. Избегайте суеты, не принимайте никаких решений в спешке; необдуманные поступки могут стать причиной значительного ухудшения отношений с близкими.
Воздерживайтесь от контактов с сомнительными особами, будьте разборчивы в знакомствах. Вы более обычного доверчивы, легко увлекаетесь и теряете голову; хорошо, если рядом будет человек, на советы которого можно полагаться.
Телец
Удачный день для воплощения в жизнь давних планов и реализации творческих замыслов. Сейчас звезды на вашей стороне, однако это не повод проявлять легкомыслие и игнорировать доводы здравого смысла; помните, что действительно хороших результатов добьются лишь те, кто не испытывает головокружения от успехов.
Возможны незапланированные покупки, расходы, связанные с удовлетворением ваших личных потребностей. Возрастает желание испытать нечто новое, внести перемены в жизнь. Однако в данный момент важнее удержаться на достигнутых позициях, сохранить то, что для вас действительно важно.
Близнецы
Весьма сложный день, который для многих представителей знака может стать настоящим испытанием на прочность. Избегайте лишних тревог и напрасных хлопот, держитесь подальше от людей, которые испытывают ваше терпение. Правильный выбор компаньонов – залог успеха любой поездки. Решение организационных вопросов может вызвать затруднения, поэтому вам стоит принять помощь человека, наделенного незаурядным талантом администратора.
Нежелательно брать на себя слишком большую ответственность, единолично решать вопросы, касающиеся всех членов семьи. В романтических отношениях успех будет на стороне тех, кто умеет терпеливо ждать.
Рак
Этот день принесет вам много новых впечатлений, некоторые из которых будут связаны со встречами и интересными знакомствами. Звезды советуют не слишком увлекаться и не терять головы – вы склонны принимать желаемое за действительное и можете стать жертвой собственного заблуждения. Вероятны расходы, и весьма значительные; старайтесь покупать только те вещи, которые вам действительно нужны.
Не исключено получение неприятных известий, которые испортят вам настроение и заставят изменить планы на ближайшее будущее. Постарайтесь заручиться поддержкой друзей – в трудную минуту она не будет лишней.
Лев
Прекрасный день для того, чтобы собрать вокруг себя друзей и близких, а заодно и завести несколько новых знакомств: жизнерадостность и остроумие сделают вас душой любой компании. Тем, кто планирует в этот день заняться делами, звезды обещают покровительство; вероятны новые заказы или перспективные предложения. Спешить с ответом не стоит – свойственный вам здравый смысл позволит вовремя увидеть «подводные камни» любого проекта. Кроме того, не нужно браться за новое дело раньше, чем будут завершены старые.
Отличное время для развлечений и игр. Ваши актерские способности велики как никогда – этим можно воспользоваться, чтобы повеселить или разыграть окружающих.
Дева
День связан с получением новой информации, которая вскоре окажется полезной пригодится. Старайтесь быть внимательными и прислушиваться к тому, что вам говорят, иначе вы рискуете упустить из виду нечто очень важное. Стоит отказаться от поездок и избегать конфликтных ситуаций: велика вероятность, что малознакомые люди будут грубы или даже агрессивны по отношению к вам.
Пришло время привести в порядок накопившиеся дела, в том числе и домашние. Вечер стоит провести в кругу близких – их общество будет вам особенно приятно; кроме того, привычная обстановка позволит вам проявить все свои таланты и способности.
Весы
В целом день сложится неплохо, но к некоторым недоразумениям все-таки стоит быть готовым. Прежде всего, проконтролируйте свои расходы – вы склонны тратить деньги по пустякам и вскоре можете остаться на мели. Не позволяйте мрачному настроению одержать над вами верх: вашей жизненной энергии достаточно, чтобы справиться с депрессией и порадовать близких небольшим праздником.
В этот день не рекомендуется делать тяжелую работу и перенапрягаться: вы рискуете навредить своему здоровью. Кроме того, дела, за которые вы сегодня беретесь против воли, вряд ли будут завершены удачно.
Скорпион
Обстоятельства складываются не в пользу Скорпионов, но представители этого знака смогут избежать неприятностей, если будут внимательны и осторожны. Не лишней будет и снисходительность, проявленная по отношению к близким – именно она позволит избежать ссор и конфликтов в семье. День отлично подходит для крупных покупок, приобретения транспортных средств или мебели.
Физическая работа нежелательна, поскольку велика опасность травмы. Малознакомые люди могут быть настроены негативно по отношению к вам – не пытайтесь завоевать их симпатии, сегодня лучше сохранять нейтралитет и сосредоточиться на собственных делах.
Стрелец
Для многих представителей знака этот день будет очень насыщенным: вероятны встречи со старыми друзьями, знакомства, посещение развлекательных мероприятий. Возможно, у вас возникнет желание пополнить свой гардероб или обустроить жилищи; в любом случае, будьте готовы к тому, что потребуются значительные расходы. Рассчитывать на помощь со стороны не приходится, лучше действовать самостоятельно.
Звезды рекомендуют вам отдыхать в спокойной и привычной обстановке. Избегайте ситуаций, которые могут спровоцировать повышенную тревожность, рост нервного напряжения; поберегите себя и близких от конфликтов, спровоцированных вашей повышенной эмоциональностью.
Козерог
Для того чтобы избежать неприятностей, представители данного знака должны проявить осторожность и быть очень внимательными. По возможности стоит провести этот день дома, поскольку он может быть не только тяжелым, но и довольно опасным. Вероятны плохое известие или дурное влияние со стороны. Вам не хватает решительности; сомнения и разочарования будут преследовать вас до позднего вечера. Справиться с негативными тенденциями помогут скромность и свойственное вам благородство.
Полезно посидеть у костра, поужинать при свечах. Можно внести в свою жизнь небольшие изменения: обновить гардероб, купить новую мебель, сменить имидж; только не переусердствуйте.
Водолей
Используйте этот день для того, чтобы собраться с мыслями и передохнуть. Особенно полезно в этом отношении будет уединение, поэтому разумным будет отменить визиты и встречи. Уделите время членам семьи, но не навязывайте близким свою точку зрения; пусть ваши советы будут тактичными, а высказывания – предельно корректными.
Сомнения и неясная тревога, которые вы будете ощущать в течение всего дня, могут испортить вам настроение, стать причиной меланхолии; помните о том, что серьезных причин для беспокойства нет. Вам вполне по силам не только справиться с негативными тенденциями сегодняшнего дня, но и обратить их себе на пользу.
Рыбы
Позитивные тенденции весьма сильны, день будет во многих отношениях удачным. Звезды на вашей стороне, причин для беспокойства и тревоги нет, ваши таланты востребованы, а идеи - хороши. Можно принимать важные решения, стоить далеко идущие планы, заключать долгосрочные соглашения. Это касается и личных дел.
Многим Рыбам удастся значительно улучшить материальное положение. Есть вероятность получения дорогих подарков. Омрачить общее благоприятное впечатление и испортить вам настроения могут неожиданные события в общественно-политической жизни; старайтесь спокойнее относиться к тому, что не касается вас лично.