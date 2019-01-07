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Ужас! Алена Водонаева в Рождество пожелала людям смерти

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Алена Водонаева.

ФОТО: Ekaterina Chesnokova/RIA Novosti

В конце прошлого года хакеры взламывали аккаунты Алены Водонаевой и от имени телеведущей выпрашивали у ее знакомых деньги.

Она обратилась к подписчикам и друзьям с просьбой не верить фейковым сообщениям и отметила, что в деньгах она не нуждается. Также Алена пожелала хакерам жестокой смерти «в собственных экскрементах». Многие считают, что ей не стоило разбрасываться такими пожеланиями в Рождество, пишет 7d.org.ua

Безобразные пожелания Алены Водонаевой можно прочитать ЗДЕСЬ. 

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