Ужас! Алена Водонаева в Рождество пожелала людям смерти

Она обратилась к подписчикам и друзьям с просьбой не верить фейковым сообщениям и отметила, что в деньгах она не нуждается. Также Алена пожелала хакерам жестокой смерти «в собственных экскрементах». Многие считают, что ей не стоило разбрасываться такими пожеланиями в Рождество, пишет 7d.org.ua.