И это после родов! Лобода с невероятно гибким телом перещеголяла Волочкову

И это после родов! Лобода с невероятно гибким телом перещеголяла ВолочковуВИДЕО
7 января 2019, 16:52
36-летняя Светлана Лобода совсем недавно родила вторую дочку. Но артистка даже не думала брать перерыв в карьере. Лобода со впечатляющей скоростью пришла в форму.
Лобода не скрывает секрет успеха. Самое главное – упорная работа над своим телом.
Сейчас певица наслаждается отпуском с детьми. При этом она не забывает про регулярные тренировки.
Лобода обнародовала в своем Instagram фото и видео занятий в курортном бунгало. На опубликованных кадрах молодая мама закинула ногу на перила террасы, продемонстрировав идеальную растяжку.
Роскошная фигура артистки заставила поклонников кусать локти. Пользователи Сети засыпали Лободу комплиментами. Многие и не подозревали, что у их кумира такая растяжка.