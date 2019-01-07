И это после родов! Лобода с невероятно гибким телом перещеголяла Волочкову

Лобода не скрывает секрет успеха. Самое главное – упорная работа над своим телом.

Сейчас певица наслаждается отпуском с детьми. При этом она не забывает про регулярные тренировки.

Лобода обнародовала в своем Instagram фото и видео занятий в курортном бунгало. На опубликованных кадрах молодая мама закинула ногу на перила террасы, продемонстрировав идеальную растяжку.