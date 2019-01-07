Пн, 7.01.2019
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  • И это после родов! Лобода с невероятно гибким телом перещеголяла Волочкову

И это после родов! Лобода с невероятно гибким телом перещеголяла Волочкову
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Светлана Лобода

ФОТО: Sergei Bobylev / Sergei Bobylev/TASS

36-летняя Светлана Лобода совсем недавно родила вторую дочку. Но артистка даже не думала брать перерыв в карьере. Лобода со впечатляющей скоростью пришла в форму.

Лобода не скрывает секрет успеха. Самое главное – упорная работа над своим телом.

Сейчас певица наслаждается отпуском с детьми. При этом она не забывает про регулярные тренировки.

Лобода обнародовала в своем Instagram фото и видео занятий в курортном бунгало. На опубликованных кадрах молодая мама закинула ногу на перила террасы, продемонстрировав идеальную растяжку.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Роскошная фигура артистки заставила поклонников кусать локти. Пользователи Сети засыпали Лободу комплиментами. Многие и не подозревали, что у их кумира такая растяжка. 

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