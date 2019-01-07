Экс-солистка «ВИА Гры» показала шокирующее фото после сильнейшего ожога

"Выбирать настоящие бенгальские огни, в нашем случае была цветопламенная свеча. Эта свеча загорелась и мгновенно сгорела до основания. А я держала четыре штуки в обоих руках. Соответственно держим по одной штучке в руке, ни в коем случае не сразу все вместе. Зажигать только в перчатках, как бы смешно это не было. Не забываем о самом элементарном – держим огни у самого основания", – объясняет Татьяна.