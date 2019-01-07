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  • Экс-солистка «ВИА Гры» показала шокирующее фото после сильнейшего ожога

Экс-солистка «ВИА Гры» показала шокирующее фото после сильнейшего ожога
Не для слабонервных...

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Татьяна Котова

ФОТО: https://www.instagram.com/kottova

Певица и экс-солистка группы "ВИА Гра" Татьяна Котова встретила Новый год не наилучшим образом. На своей страничке в Instagram артистка разместила шокирующие фото с обожженной кожей на руках. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Девушка объяснила, что такой ожог она получила от бенгальских огней и предупредила всех быть более осторожными с этим огненным праздничным атрибутом.

ФОТО: instagram.com/kottova

"Важно замечать знаки и прислушиваться к себе: я положила в чемодан бенгальские огни, а мне на досмотре при вылете сказали их убрать даже из багажа, нельзя провозить-это был первый звоночек, но моя интуиция проспала. У родителей оказались другие опасные огни, которые испортили нам весь праздник, несмотря на доступность в покупке и хороший срок годности", – написала Татьяна.

Девушка также дала несколько советов, как избежать неприятных случаев на праздники: 

"Выбирать настоящие бенгальские огни, в нашем случае была цветопламенная свеча. Эта свеча загорелась и мгновенно сгорела до основания. А я держала четыре штуки в обоих руках. Соответственно держим по одной штучке в руке, ни в коем случае не сразу все вместе. Зажигать только в перчатках, как бы смешно это не было. Не забываем о самом элементарном – держим огни у самого основания", – объясняет Татьяна.

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