Шикарная пара: фанаты в восторге от красующихся вместе Лорак и Лазарева

Лорак опубликовала снимок, на котором она позирует в обнимку с Сергеем Лазаревым. "Merry Christmas! Друзья всегда рядом. @lazarevsergey", – подписала фото певица.

Артисты обнимаются и выглядят счастливыми. Многие пользователи Сети сочли, что российских звезд связывают не только дружеские отношения.

"Вы отлично смотритесь как пара", "Обнимает вообще не по-дружески", "Приятно на вас смотреть", — пишут поклонники в комментариях. Пользователи сошлись во мнении, что в будущем артисты объявят о своих отношениях, если конечно это не очередные слухи обывателей.