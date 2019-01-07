Пн, 7.01.2019
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Шикарная пара: фанаты в восторге от красующихся вместе Лорак и Лазарева
ФОТО!

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Ани Лорак и Сергей Лазарев

ФОТО: Скриншот с Instagram

Ани Лорак проводит новогодние каникулы в солнечном Майами. Певица поздравила поклонников с Рождеством Христовым и дала повод для слухов, пишет Дни.ру.

Лорак опубликовала снимок, на котором она позирует в обнимку с Сергеем Лазаревым. "Merry Christmas! Друзья всегда рядом. @lazarevsergey", – подписала фото певица.

Артисты обнимаются и выглядят счастливыми. Многие пользователи Сети сочли, что российских звезд связывают не только дружеские отношения.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Вы отлично смотритесь как пара", "Обнимает вообще не по-дружески", "Приятно на вас смотреть", —  пишут поклонники в комментариях. Пользователи сошлись во мнении, что в будущем артисты объявят о своих отношениях, если конечно это не очередные слухи обывателей.

Ранее сообщалось, что в жизни Ани Лорак наступил непростой период. Вот уже несколько недель СМИ активно распространяют слухи о возможном разрыве Ани Лорак с супругом Муратом Налчаджиоглу. Звезда пока никак не комментирует это известие и продолжает появляться на публике и делиться с поклонниками откровенными снимками.

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