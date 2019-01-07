Названо имя самой красивой женщины в 2018 году... Ей стала 17-летняя модель!

"Эстетическое совершенство - только один из критериев. Грация, элегантность, оригинальность, смелость, страсть, уравновешенность... все они воплощены в прекрасном лице".

Учитывая эти критерии, TC Candler и его участники выбирают только 100 лиц из примерно 85 000 знаменитостей-женщин (что составляет менее 0,0012%).

Победительницей признана французская модель Тилана Блондо, которой всего 17 лет, ранее она выигрывала, когда ей было 9 лет.