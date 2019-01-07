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  • Названо имя самой красивой женщины в 2018 году... Ей стала 17-летняя модель!

Названо имя самой красивой женщины в 2018 году... Ей стала 17-летняя модель!

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ФОТО: Vida Press

Каждый год TC Candler и «The Independent Critics» публикуют список 100 самых красивых женщин и 100 самых красивых мужчин. 

Вот как «The Independent Critics» описывают критерии выбора:

"Эстетическое совершенство - только один из критериев. Грация, элегантность, оригинальность, смелость, страсть, уравновешенность... все они воплощены в прекрасном лице". 

Учитывая эти критерии, TC Candler и его участники выбирают только 100 лиц из примерно 85 000 знаменитостей-женщин (что составляет менее 0,0012%).

Победительницей признана французская модель Тилана Блондо, которой всего 17 лет, ранее она выигрывала, когда ей было 9 лет.

Так выглядела Тилана в 2015 году

ФОТО: Jean-Marc Haedrich / ZUMAPRESS.com

А так она выглядит сейчас...

ФОТО: Vida Press

ФОТО: BENOIT TESSIER / REUTERS

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