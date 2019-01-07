Названо имя самой красивой женщины в 2018 году... Ей стала 17-летняя модель!
7 января 2019, 14:30
Каждый год TC Candler и «The Independent Critics» публикуют список 100 самых красивых женщин и 100 самых красивых мужчин.
Вот как «The Independent Critics» описывают критерии выбора:
"Эстетическое совершенство - только один из критериев. Грация, элегантность, оригинальность, смелость, страсть, уравновешенность... все они воплощены в прекрасном лице".
Учитывая эти критерии, TC Candler и его участники выбирают только 100 лиц из примерно 85 000 знаменитостей-женщин (что составляет менее 0,0012%).
Победительницей признана французская модель Тилана Блондо, которой всего 17 лет, ранее она выигрывала, когда ей было 9 лет.