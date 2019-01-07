Фото: нескромный наряд Кэсси Вентуры на вечеринке GQ покорил всех мужчин!

Отметим, что в октябре стало известно о расставании певицы и рэпера P.Diddy. Как писали СМИ, распалась одна из самых крепких пар американского шоу-бизнеса: рэпер Пи Дидди, который много лет встречался с певицей Кэсси Вентурой, сообщил, что они больше не вместе. Информацию о расставании пары опубликовало издание People, сообщив что музыканты разошлись несколько месяцев назад, решив остаться друзьями.