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  • Фото: нескромный наряд Кэсси Вентуры на вечеринке GQ покорил всех мужчин!

Фото: нескромный наряд Кэсси Вентуры на вечеринке GQ покорил всех мужчин!

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BEVERLY HILLS, LOS ANGELES, CA, USA - DECEMBER 06: Singer Cassie (Casandra Elizabeth Ventura) arrives at the 2018 GQ Men Of The Year Party held at Benedict Estate on December 6, 2018 in Beverly Hills, Los Angeles, California, United States. (Photo by Xavier Collin/Image Press Agency)

ФОТО: Xavier Collin/Image Press Agency / Xavier Collin/Image Press Agency

Кэсси Вентура прибыла на вечеринку GQ Men of the Year в Беверли-Хиллз в нескромном наряде с декольте.

ФОТО: Xavier Collin/Image Press Agency / Xavier Collin/Image Press Agency

Отметим, что в октябре стало известно о расставании певицы и рэпера P.Diddy. Как писали СМИ, распалась одна из самых крепких пар американского шоу-бизнеса: рэпер Пи Дидди, который много лет встречался с певицей Кэсси Вентурой, сообщил, что они больше не вместе. Информацию о расставании пары опубликовало издание People, сообщив что музыканты разошлись несколько месяцев назад, решив остаться друзьями.

ФОТО: Xavier Collin/Image Press Agency / Xavier Collin/Image Press Agency

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