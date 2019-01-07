Вот это декольте! Звезды ошарашили публику нарядами на благотворительном гала-вечере

Вот это декольте! Звезды ошарашили публику нарядами на благотворительном гала-вечереГАЛЕРЕЯ!
7 января 2019, 12:55
В Лос-Анджелесе состоялся благотворительный гала-вечер фонда The Art of Elysium, который посетили многие звезды, передает WMJ.
В числе гостей мероприятия были Эмили Ратажковски, Крис Дженнер, Дженнифер Гарнер, Дита фон Тиз, Лили Коллинз, Мэл Гибсон и Кортни Лав. Эмили выглядела очень эффектно в полупрозрачном шелковом платье со струящейся юбкой в пол. А вот Дженнифер Гарнер выбрала не самый удачный наряд со странным блестящим бантом на талии. Больше фотографий звезд с гала-вечера смотри в нашей фотогалерее.